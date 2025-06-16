В Испании и Италии потребовали от властей принимать меньше туристов

В мире,Туризм
77

В ряде городов Испании и Италии прошли демонстрации против избыточного туризма. Митингующие требуют принимать меньше путешественников.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Демонстрации против неконтролируемого туризма прошли в популярных среди путешественников городах Испании и Италии в воскресенье, 15 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Так, около шестисот человек приняли участие в митинге в Барселоне. Как пишет агентство Reuters, собравшиеся скандировали: "Ваш отпуск - мое несчастье" и держали в руках плакаты с надписями: "Массовый туризм убивает город" и "Их жадность губит нас". Некоторые из них также стреляли из водяных пистолетов и клеили на витрины магазинов и отели наклейки "Туристы, убирайтесь домой".

За прошлый год Барселона с населением в 1,6 миллиона человек приняла 26 миллионов туристов, отмечает Reuters.

Жители Венеции - против новых гостиниц

Протесты с требованиями сократить туристический поток прошли и в других городах южной Европы: в частности, в Малаге, Пальма-де-Майорке, Сан-Себастьяне, Гранаде и на острове Ибица в Испании, а также в Генуе, Палермо, Неаполе, Милане и Венеции в Италии. В последнем городе протестующие хотят не допустить строительства двух новых отелей, которые смогут принимать около 1500 туристов.

В 2025 году расходы на международные поездки в Европе могут вырасти на 11 процентов до 838 млрд долларов США (727 млрд евро), пишет Reuters. Ожидается, что рекордное число туристов примут Франция и Испания.

#туризм #Италия #Испания

Популярное

Все
Казахстанские таеквондисты завоевали две «бронзы» на Гран-при в США
Предприятия в Актюбинской области оштрафовали за незаконное использование подземных вод
Токаев произвел ряд назначений
В Испании и Италии потребовали от властей принимать меньше туристов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый завод открыли в Атырау
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Восточный путь Турсуна Султанова
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
Мировой успех художника из Петропавловска
На Иртыше ведут работы по зарыблению осетром
ИИ управляет природными рисками
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
В Актобе чествовали женщин по имени Алия
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Казахстанец завоевал золото престижного турнира по боксу в Европе
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту

Читайте также

Иран прекратит атаковать Израиль, если и тот остановит удары
Сто человек убиты в результате атаки на деревню в Нигерии
Два самолета с казахстанскими туристами благополучно прибыл…
Нетаньяху призвал иранцев восстать против правительства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]