В Испании сильные дожди привели к наводнениям, есть погибшие

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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Несколько тел погибших было обнаружено на территории автономного сообщества Валенсия в Испании, где сильные дожди во вторник вызвали наводнения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Мы можем подтвердить, что некоторые тела найдены», — сказал журналистам глава регионального правительства Карлос Мазон, не уточнив число жертв.

По его словам, власти не могут предоставить более подробную информацию, пока не проинформируют родственников погибших.

Сильные проливные дожди прошли на востоке и юге Испании, в результате чего многие районы оказались затоплены, также было нарушено железнодорожное и авиасообщение. В некоторых местах за сутки выпало более месячной нормы осадков, сообщают испанские СМИ.

«Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, которой никто не припомнит», — сказал Мазон.

Накануне власти заявляли, что по меньшей мере семь человек пропали без вести в Валенсии и юго-восточной провинции Альбасете.

В ночь на среду сотрудники экстренных служб вели их поиски с помощью беспилотников. Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET объявило повышенный уровень опасности в Валенсии и некоторых частях Андалусии.

Мэрия города Валенсия заявила, что занятия в школах и спортивные мероприятия будут отменены в среду, а городские парки останутся закрытыми.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с тревогой следит за сообщениями о пропавших людях, и призвал жителей пострадавших регионов «избегать ненужных поездок».

#Испания #новоднения

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