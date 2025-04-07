В течение нового учебного года в столице откроют 15 школ.

«Семь из них в рамках нацпроекта «Комфортная школа». Во время объезда ознакомился с ходом строительства ряда комфортных школ. К примеру, это школы, расположенные по адресам: по пр. Кудайбердыулы и ул. Жансугурова, пер. ул. Төлебаева и Бурабай, ул. Егемен Казахстан, Иманова, на улицах Е17, Е26, Е796 и Е899 и др. В строительство учебных заведений также привлекаем частные средства», - написал он на своей странице в Instagram.