В каких войсках предпочитают служить призывники, рассказали в Минобороны

Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

Как отметили в Минобороны, популярны, в первую очередь, десантно-штурмовые войска и служба государственной охраны.

Фото: Kazpravda.kz

Начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК, полковник Бауыржан Артыков ответил на вопрос, в каких войсках больше всего хотят служить казахстанцы, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Популярны, в первую очередь, десантно-штурмовые войска, служба государственной охраны. Некоторые желают служить в регионах, где расположены воинские части пограничной службы. Например, восточные и южные регионы. В основном, вся молодежь, все хотят стать десантниками и морскими пехотинцами», - сказал Артыков.

По его словам, это связано с тем, что десантные войска в народе считают элитными.

«Здесь система подготовки солдат, офицеров абсолютно другая, по сравнению с сухопутными войсками. Поэтому многие желают попасть именно в десантно-штурмовые войска», - пояснил спикер.

В свою очередь заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев назвал желание служить в десантно-штурмовых войсках трендом сегодняшнего дня.

«Часть молодежи стремится в десантные войска. Мы тоже нередко выезжаем, разговариваем с солдатами срочной службы. Есть те, которые целенаправленно хотели попасти в свои виды войск. Тут все зависит от личности человека, индивидуально. Но то, что есть такой тренд - это однозначно», - заключил вице-министр.

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