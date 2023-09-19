Онкологи проведут бесплатные консультации для казахстанцев

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

23 сентября в государственных онкологических организациях страны пройдет день открытых дверей для населения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав.

Фото: Kazpravda.kz

Как пояснили в министерстве, мероприятие проводится в рамках недели ранней диагностики опухолей головы и шеи, недели повышения осведомленности о гемобластозах, а также месячника повышения осведомленности о гинекологическом раке.

В рамках акции онкологи проведут бесплатные консультации для всех желающих по локализациям головы и шеи и онкогинекологии.

Время проведения дня открытых дверей и адреса:

Акмолинская область/Кокшетау
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: многопрофильная областная больница, г. Кокшетау, ул. Акана серы, 1б, здание онкологической поликлиники.
Тел. для справок: 33-04-94.

Актюбинская область
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: КДО МЦ «НАО ЗКМУ имени М. Оспанова», г. Актобе, Жана коныс, 8, КДО
Тел. для справок: 53-42-20.

Алматинская область
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: Алматинская региональная многопрофильная клиника» (АРМК), г. Алматы, улица Розы Баглановой, 69а
Тел. для справок: 8 (727) 367-49-93.

Жетысуская область/Талдыкорган
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: областная многопрофильная клиника, г. Талдыкорган, ул. Абая, 316, первый корпус поликлиники
Тел. для справок: 40-10-55.

Атырауская область
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: Атырауский онкологический диспансер, г. Атырау, ул. Владимирского, 2, поликлиническое отделение
Тел. для справок: 8-7122-766038 и 8-7122-766040.

Западно-Казахстанская область/Уральск
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: областной онкологический диспансер, г. Уральск, ул. Алматинская, 58.
Тел. для справок: 8-775-412-09-78.

Жамбылская область/Тараз
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: Жамбылский областной онкодиспансер, г. Тараз, мкр. Аулие ата, 8 (напротив села Красной звезды)
Тел. для справок: 8 702 365 39 28

Карагандинская область
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: многопрофильная больница №3 г. Караганды, г. Караганда, ул. К. Аманжолова, 189.
Тел. для справок: 87075964946

Кызылординская область:
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: областной онкологический центр», г. Кызылорда, ул. Берке хана, 49а (бывший Модульный инфекционный центр)
Тел. для справок: 8-7242-90-74-30, 8-702-388-00-81.

Костанайская область
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница, г. Костанай, ул. Кубеева 2, новая поликлиника.
Тел. для справок: 73-03-44.

Мангистауская область/Актау:
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: Мангистауский областной онкологический диспансер, г. Актау, 1а мкр. №3 здание.
Тел. для справок: 8-708-604-24-92.

Павлодарская область
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: Павлодарский областной онкологический диспансер, г. Павлодар, ул. Российская, строение 57/3, корпус А.
Тел. для справок: 8 (7182) 66 00 97, 66 00 98, 66 00 91.

Северо-Казахстанская область
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: МОБ Онкологический центр, г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 133, поликлиника ОЦ.
Тел. для справок: 8(7152) 350008, 466008.

Туркестанская область
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: Онкологический центр областной клинической больницы Туркестанской области, г. Шымкент, ул. Курманбекова, 2/6

Область Абай/ Семей
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: Центр ядерной медицины и онкологии области Абай, г. Семей, ул. Кутжанова, 3
Тел. для справок: 8(7222)55-08- 87 или +7(778)87-00-167.

ВКО/Усть-Каменогорск
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: многопрофильный центр онкологии и хирургии, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, КДО
Тел. для справок: 87780037845, 8(7232)489151

г. Астана
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: многопрофильный медицинский центр, г. Астана, ул. Манаса, 17.
Тел. для справок: 954033, 954034

г. Алматы
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: г. Алматы, ул. Папанина, 220а, Литер А, 1 этаж.
Тел. для справок: 8 (727) 312-24-74.

г. Шымкент
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: г. Шымкент "Городской онкологический центр", ул. Байтурсынова, 85 а.
Тел. для справок: 8(7252) 38-00-70

КазНИИ онкологии и радиологии (Алматы)
Время проведения: 9:00-13:00 ч.
Адрес: КазНИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, пр. Абая, 91, клинико-диагностический центр (КДЦ), 204 каб.
Тел. для справок: 8 (727) 349 61 16.

#регионы #онкология #врачи #консультации

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