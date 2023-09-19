Онкологи проведут бесплатные консультации для казахстанцев

Фото: Kazpravda.kz

Как пояснили в министерстве, мероприятие проводится в рамках недели ранней диагностики опухолей головы и шеи, недели повышения осведомленности о гемобластозах, а также месячника повышения осведомленности о гинекологическом раке.



В рамках акции онкологи проведут бесплатные консультации для всех желающих по локализациям головы и шеи и онкогинекологии.



Время проведения дня открытых дверей и адреса:

Акмолинская область/Кокшетау

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: многопрофильная областная больница, г. Кокшетау, ул. Акана серы, 1б, здание онкологической поликлиники.

Тел. для справок: 33-04-94.



Актюбинская область

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: КДО МЦ «НАО ЗКМУ имени М. Оспанова», г. Актобе, Жана коныс, 8, КДО

Тел. для справок: 53-42-20.



Алматинская область

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: Алматинская региональная многопрофильная клиника» (АРМК), г. Алматы, улица Розы Баглановой, 69а

Тел. для справок: 8 (727) 367-49-93.



Жетысуская область/Талдыкорган

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: областная многопрофильная клиника, г. Талдыкорган, ул. Абая, 316, первый корпус поликлиники

Тел. для справок: 40-10-55.



Атырауская область

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: Атырауский онкологический диспансер, г. Атырау, ул. Владимирского, 2, поликлиническое отделение

Тел. для справок: 8-7122-766038 и 8-7122-766040.



Западно-Казахстанская область/Уральск

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: областной онкологический диспансер, г. Уральск, ул. Алматинская, 58.

Тел. для справок: 8-775-412-09-78.



Жамбылская область/Тараз

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: Жамбылский областной онкодиспансер, г. Тараз, мкр. Аулие ата, 8 (напротив села Красной звезды)

Тел. для справок: 8 702 365 39 28



Карагандинская область

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: многопрофильная больница №3 г. Караганды, г. Караганда, ул. К. Аманжолова, 189.

Тел. для справок: 87075964946



Кызылординская область:

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: областной онкологический центр», г. Кызылорда, ул. Берке хана, 49а (бывший Модульный инфекционный центр)

Тел. для справок: 8-7242-90-74-30, 8-702-388-00-81.



Костанайская область

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница, г. Костанай, ул. Кубеева 2, новая поликлиника.

Тел. для справок: 73-03-44.



Мангистауская область/Актау:

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: Мангистауский областной онкологический диспансер, г. Актау, 1а мкр. №3 здание.

Тел. для справок: 8-708-604-24-92.



Павлодарская область

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: Павлодарский областной онкологический диспансер, г. Павлодар, ул. Российская, строение 57/3, корпус А.

Тел. для справок: 8 (7182) 66 00 97, 66 00 98, 66 00 91.



Северо-Казахстанская область

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: МОБ Онкологический центр, г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 133, поликлиника ОЦ.

Тел. для справок: 8(7152) 350008, 466008.



Туркестанская область

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: Онкологический центр областной клинической больницы Туркестанской области, г. Шымкент, ул. Курманбекова, 2/6



Область Абай/ Семей

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: Центр ядерной медицины и онкологии области Абай, г. Семей, ул. Кутжанова, 3

Тел. для справок: 8(7222)55-08- 87 или +7(778)87-00-167.



ВКО/Усть-Каменогорск

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: многопрофильный центр онкологии и хирургии, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, КДО

Тел. для справок: 87780037845, 8(7232)489151



г. Астана

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: многопрофильный медицинский центр, г. Астана, ул. Манаса, 17.

Тел. для справок: 954033, 954034



г. Алматы

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: г. Алматы, ул. Папанина, 220а, Литер А, 1 этаж.

Тел. для справок: 8 (727) 312-24-74.



г. Шымкент

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: г. Шымкент "Городской онкологический центр", ул. Байтурсынова, 85 а.

Тел. для справок: 8(7252) 38-00-70



КазНИИ онкологии и радиологии (Алматы)

Время проведения: 9:00-13:00 ч.

Адрес: КазНИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, пр. Абая, 91, клинико-диагностический центр (КДЦ), 204 каб.

Тел. для справок: 8 (727) 349 61 16.