В Карагандинской области привлекли к ответственности 19 директоров школ

Прокуратура Нуринского района завершила проверки в образовательных учреждениях района, выявив многочисленные нарушения в сферах санитарно-эпидемиологического контроля, пожарной безопасности и здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорное ведомство Карагандинской области

Фото: прокуратура Карагандинской области

Так, в отдельных школах района были обнаружены лекарственные средства с истекшими сроками хранения. Найдены растворы дезинфицирующих средств, не соответствующие установленным нормам. В одной из школ выявлены бактерии группы кишечной палочки.