В Карагандинской области привлекли к ответственности 19 директоров школ

Прокуратура Нуринского района завершила проверки в образовательных учреждениях района, выявив многочисленные нарушения в сферах санитарно-эпидемиологического контроля, пожарной безопасности и здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорное ведомство Карагандинской области
Так, в отдельных школах района были обнаружены лекарственные средства с истекшими сроками хранения. Найдены растворы дезинфицирующих средств, не соответствующие установленным нормам. В одной из школ выявлены бактерии группы кишечной палочки.
«На основании акта надзора прокуратуры района все выявленные нарушения были устранены. В результате принятых мер защищены права свыше 2 тысяч несовершеннолетних. По итогам проверок, за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 19 директоров школ, к дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц», - сообщили в прокуратуре.