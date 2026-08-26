В Казахстане будут масштабно вводить обязательные детские SIM-карты

Президент

Такое поручение на Августовской конференции дал Глава государства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев отметил важность заботы о психологическом благополучии подрастающего поколения,  сообщает Kazpravda.kzсо ссылкой на Акорду

«Социальные сети, цифровые платформы, искусственный интеллект и агрессивный маркетинг влияют на мировоззрение детей не меньше, чем семья и школа. Психологическое благополучие, эмоциональная устойчивость, нравственное воспитание подрастающего поколения уже стали важными факторами национальной безопасности и устойчивого развития страны.

Принятый в 2018 году Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в современных реалиях требует переосмысления и внесения серьезных изменений. Правительством разработан законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию в социальных сетях пользователей младше 16 лет (в июне внесен в Парламент). На открытии первой сессии Курултая предложу депутатам рассмотреть данный вопрос», - сказал он.

По его словам, схожие шаги уже предприняты многими передовыми странами. И Казхастану тоже следует перейти от устранения последствий к предотвращению угроз психологическому состоянию детей, иначе это может отрицательно повлиять на стабильность в обществе.

«Правительству следует принять меры по фильтрации содержания (контента) в целях защиты детей. Полагаться только на ответственность родителей не приходится по ряду известных и достаточно объективных причин.

Поэтому поручаю масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт, которые смогут обеспечить информационный иммунитет», - добавил Президент.

#Казахстан #дети #соцсети #сим-карты

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