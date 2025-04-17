В первом квартале 2025 года объем строительных работ в Казахстане достиг 1 трлн 14,8 млрд тенге — это на 16,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Львиная доля работ (90%) выполнена частными строительными организациями. Иностранные компании обеспечили 8,2%, государственные — 1,8%.

Жилищное строительство также набирает обороты: введено в эксплуатацию 3,7 млн кв. м жилья — рост на 7,4%.

В числе приоритетов — социальная инфраструктура. За первые три месяца года построены 36 школ, семь детских садов и шесть амбулаторно-поликлинических учреждений.

Эксперты отмечают, что рост сектора поддерживается высоким спросом на жилье, а также активной реализацией госпрограмм в сфере образования, здравоохранения и инфраструктуры.