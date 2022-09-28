Фото: Kazpravda.kz
Мажилис , Общество
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам государственной молодежной политики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, документ разработан для совершенствования законодательства в сфере государственной молодежной политики и ориентирован на обеспечение прав и защиту интересов молодежи, в том числе неустроенной, находящейся вне сферы занятости и образования – молодежи категории NEET.

Законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также в Закон «О государственной молодежной политике».

«Проектом закона предлагаются нормы, направленные на реализацию механизмов поддержки и развития молодежи, оценки национального и регионального уровня развития молодежи, а также выработку соответствующих рекомендаций для повышения качества решений, принимаемых государственными органами в сфере молодежной политики. В частности, в целях совершенствования работы государственных органов с молодежью категории NEET (не работает, не занята образованием или профессиональной подготовкой и находится вне сферы занятости) законопроектом предлагается законодательное закрепление данного термина», – говорится в заключении.

Кроме того, законопроектом предложено нормативное закрепление таких понятий, как «индекс развития молодежи», «специалист по работе с молодежью» (деятельность которого будет направлена на поддержку ее личностного и социального развития), «социальная служба для молодежи», «молодежные трудовые отряды», что будет способствовать дальнейшему совершенствованию молодежной политики.

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