В Казахстане отмечается рекордный рост туризма

По итогам прошлого года зафиксирован рекордный показатель количества внутренних туристов, который составил 6,9 млн. человек, что выше допандемийного периода. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев во время совещания в правительстве с участием заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

По информации Ержана Еркинбаева, растет количество посетителей туристских дестинаций. Так, количество посетителей Щучинско-Боровской курортной зоны за 7 месяцев т.г. выросло почти в 2 раза, составив около 550 тыс. человек. До конца года прогнозируется 1 млн человек.

Количество посещений таких объектов, как “Шымбулак” в рамках летнего сезона увеличилось на более чем 50%, составив около 240 тыс. человек. В целом вырос показатель посетителей национальных парков. По итогам полугода наблюдается рост количества посетителей на 50%. В этом году прогнозируется около 2 млн посещений национальных парков.

“Согласно статистическим данным eQonaq еженедельно в Казахстан прибывает не менее 11 тыс. иностранных туристов. Лидерами по регистрации иностранцев в местах размещения являются: г. Алматы, г. Нур-Султан и Мангистауская область. Прирост с марта текущего года составил 136%”, - рассказал вице-министр.

Рост количества иностранных посетителей напрямую связан с восстановлением международных авиасообщений, возобновлением безвизового режима и его либерализацией.

Также в рамках совещания Ержан Еркинбаев проинформировал о проделанной работе в части создания и развития мягкой инфраструктуры, безопасности и сервиса.