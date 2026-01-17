В Казахстане пересмотрят подушевое финансирование в образовании и здравоохранении

Правительство Казахстана начало системный пересмотр механизмов государственно-частного партнёрства в сферах образования и здравоохранения. Об этом заявила заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева, она высказалась о необходимости реформирования принципов подушевого финансирования, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МКИ РК

«Правительством были тщательно проанализированы действующие механизмы размещения госзаказа в частных организациях, где выявлены серьезные проблемы. Масштабная цифровизация всё чаще вскрывает факты злоупотреблений доверием государства», — отмечается в заявлении.

Особое внимание уделено сфере образования. За последние восемь лет число частных школ в стране выросло почти в семь раз — до 785 учреждений, что привело к резкому увеличению нагрузки на бюджет.

«Расходы выросли с 13 млрд тенге в 2020 году до 242 млрд тенге в 2025 году. При этом дефицит ученических мест продолжает расти и составил 251 тысячу», — сказала Аида Балаева.

Отмечается, что инвестиционные затраты за пять лет достигли 111 млрд тенге — сумма, сопоставимая со строительством 35 новых школ, однако ключевая цель так и не была достигнута.

«До 80% частных школ располагаются в арендованных зданиях, многие открывались без учёта реальной потребности регионов, а директорами нередко назначаются неквалифицированные специалисты», — подчёркнула министр.

В связи с этим правительство уже запустило пилотный механизм финансирования с полной оцифровкой школ, однако он носит временный характер.

«Предлагается введение моратория на размещение госзаказа в новых школах. В качестве меры поддержки частного капитала — оставить только возмещение инвестиционных затрат без размещения госзаказа», — говорит Аида Балаева в своём выступлении.

Также рассматривается вопрос оптимизации расходов на студенческие общежития, за исключением крупных мегаполисов.

Не менее серьёзные проблемы выявлены и в сфере здравоохранения. На сегодняшний день к системе первичной медико-санитарной помощи прикреплены более 20 млн человек, почти половина организаций — частные.

«Несмотря на рост числа частных поликлиник и почти двукратное увеличение прикреплённого населения, это не привело ни к повышению доступности, ни к улучшению качества медицинской помощи», — отмечается в заявлении министра.

Среди ключевых нарушений называются двойное финансирование услуг, приписки, нецелевое использование средств и оказание помощи без лицензий и необходимого оснащения.

«Решение этих вопросов возможно только через системные изменения и полную цифровизацию», — подчёркнула заместитель премьер-министра.

Министерство здравоохранения переходит к планированию медицинской помощи на основе реальной потребности населения, демографических данных и миграции, с исключением неактивных пациентов из системы финансирования.

Запускается сквозной цифровой контроль и обязательное подтверждение полученной медицинской услуги самим пациентом через мобильные сервисы. Кроме того, будет усилен контроль качества и начата комплексная проверка деятельности частных медицинских организаций.

«Наш главный принцип — каждый бюджетный тенге должен работать на реальное улучшение качества образования и здравоохранения», — резюмировала Аида Балаева.

 

