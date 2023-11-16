В Казахстане появились требования к санитарным узлам школ

Они утверждены приказом комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК и будут обязательны для всех школ

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Национальный стандарт СТ РК «Санитарные узлы общеобразовательных школ. Общие требования и требования безопасности» разработан по запросу министерства просвещения. Он утвержден впервые и включает в себя передовые современные требования.

Напомним, вопрос состояния школьных туалетов актуализировался после скандала вокруг старшеклассницы из Актау. Тогда на ее видео о школьном туалете администрация ответила угрозами. На ее защиту встал комитет по охране прав детей.

По информации КазСтандарта, важными элементами документа являются обязательные отдельные санитарные помещения для персонала, наличие туалетов для мальчиков и девочек на каждом этаже учебного заведения, а также кабины личной гигиены для девочек, что улучшит уровень безопасности обучающихся.

Дополнительно стандарт внедряет новые меры для снижения риска инфекционных заболеваний, включая бесконтактные урны для мусора с использованием ножной педали или сенсорного датчика открытия.

«Это и площадь, и нормативы санитарных узлов, в зависимости от количества учащихся, и требования к кабинкам, дозаторам мыла, урнам, электросушилкам, освещению, полам, стенам, дверям, водоснабжению, вентиляции, а также специальные инклюзивные требования для учащихся с особыми потребностями», - отметил глава комитета Куаныш Еликбаев.

Стандарт вводится в действие с 1 января 2024 года, как документ добровольного применения. Для установления обязательности планируется установление на него ссылки в нормативных правовых актах.