На видео ученицы о школьном туалете администрация ответила угрозами в Актау

Комитет по охране прав детей пообещал не допустить нарушения прав школьницы из Актау, которая после опубликованного ею в соцсетях видео о школьном туалете, подверглась давлению со стороны администрации школы, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Как ясно из видео, ученицу удивило наличие в туалете бумаги и жидкого мыла, она предположила, что школа готовится к визиту комиссии. Чуть позже девочка рассказала, что ее родителей запугивают штрафом и проблемами на работе, а ее саму – не допускают к участию в олимпиаде.

В скандал вмешался комитет по охране прав детей – там связались с мамой ребенка и пообещали не допустить нарушения прав старшеклассницы.

«Наша основная задача - обеспечить благоприятную и безопасную среду для каждого ребенка. Это должны все понимать, в том числе, и руководители организаций образования. Национальным законодательством закреплено право ребенка на свободу слова, выражение своего мнения, развитие своей общественной позиции. Все руководители организаций образования должны четко это знать и помогать детям развивать их социальную активность. Методы запрета, запугивания, угроз недопустимы в воспитательном процессе», – заявили в госоргане.