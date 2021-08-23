В Казахстане просрочен выход очередного издания Красной книги

Контроль со стороны государственных служб проводится только за состоянием популяций отдельных видов (таких, например, как дрофа-красотка, архар и сайгак) в пределах всей страны или в государственных природных заповедниках, национальных природных парках и резерватах.Некоторый учет численности промысловых видов птиц и млекопитающих ведется на территориях частных охотничьих хозяйств.Такой контроль, по мнению ученых, является недостаточным для оценки состояния животного мира страны. А это очень опасная тенденция, поскольку исчезновение или сокращение численности даже небольшой группы насекомых-опылителей растений (пчелы, осы, шмели), о существовании которых многие даже не задумываются, могут привести к огромным экономическим потерям и катастрофическому состоянию природных экосистем.– Необходимо подготовить очередное, пятое издание Красной книги Республики Казахстан (том 1, животные), – говорит директор института зоологии МОН РК, доктор биологических наук Роман Ященко. – Изданию должны предшествовать многочисленные полевые исследования для выяснения состояния популяций видов и подвидов, уже внесенных в Красную книгу, оценки угроз и разработки мер для улучшения ситуации.По данным ученого, актуальных сведений о состоянии популяций огромного числа видов беспозвоночных животных, которые играют определяющую роль в сохранении экосистемного разнообразия, сейчас в стране практически нет.Ведь Красная книга предполагает не только отпечатанное издание, а прежде всего результат регулярных наблюдений за состоянием тех редких и исчезающих видов животных и растений, которые приводятся в государственном перечне.По этой причине работа по Красной книге должна вестись постоянно. Это касается как зоологической, так и ботанической ее частей.Современный перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных Казахстана насчитывает 229 таксонов, состояние каждого из них должно быть адекватно оценено.С начала 2000-х годов в нашей стране действует Зоологическая комиссия (из двух частей: зоологическая и рыбное хозяйство). Ее целью являются контроль за внесением новых и исключение восстановленных видов из перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также контроль за ведением и обновлением Красной книги Казахстана.– В настоящее время Институт зоологии поднимает вопрос о проведении научного мониторинга состояния популяций редких и исчезающих видов животных Казахстана перед Комитетом лесного хозяйства и животного мира (МЭГПР РК), который является уполномоченным органом в сфере сохранения биоразнообразия и контроля за состоянием редких и исчезающих видов. Возможно, по итогам переговоров из бюджета страны будут выделены средства на данные исследования, – говорит Роман Ященко.Как он отмечает, никто, в принципе, не против нового издания Красной книги, но вопрос решается очень медленно на фоне растущих угроз исчезновения некоторых видов животных Казахстана. Необходимо отметить, что с 2019 года Комитет науки МОН РК оказывает большую поддержку в расширении исследовании по сохранению разнообразия животного мира Казахстана.Представители института, участвующие в зоологической комиссии, ставят вопрос перед профильным министерством о выделении бюджетных денег хотя бы на осуществление в течение 1–2 лет научных мониторинговых исследований тех многих видов из Красной книги, которые не оказались охвачены текущими государственными мероприятиями по учету численности.– Комитет науки МОН РК в последние 3 года проводит активную работу по развитию науки, особенно внимание уделяется внесению дополнений в Закон РК «О науке», которые позволят эффективно развивать науку в стране, – говорит Роман Ященко.– К сожалению, к 2018–2019 годам финансирование науки опустилось до рекордной отметки 0,12% от ВВП страны, и многие научные направления стали сокращаться и даже исчезать. Это в полной мере коснулось института зоологии. Например, после окончания университета я был направлен на работу в этот институт, который в то время, в 1984 году, насчитывал более 500 сотрудников, работавших в 17 лабораториях и подразделениях. В 2013 году здесь уже трудились около 200 человек в 6 лабораториях. Позднее, когда я был назначен директором института в 2018 году, то застал здесь удручающую картину – работали 10 научных сотрудников в единственной уцелевшей лаборатории териологии. Сейчас дела обстоят лучше, благодаря поддержке Комитета науки МОН РК идет активное развитие института, работают уже более 100 человек, восстановлено 7 лабораторий, еще одна лаборатория будет открыта в следующем году. К концу 2022 года в институте будут работать около 165 человек, а к 2024 году – около 250 человек в 11 лабораториях и 5 научных центрах при институте. Это стало возможным благодаря поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева увеличить финансирование науки до 1% от ВВП страны в течение пяти лет.Институт зоологии всегда был главным разработчиком Красной книги Казахстана, рост научных исследований позволит исправить проблемы, возникшие в последние 10 лет. В ближайшем будущем в нем планируется организовать отдельное структурное подразделение для работы по редким и исчезающим видам животных, внесенных в Красную книгу РК.Регулярное ведение Красной книги, обновление ее списка, проведение соответствующих исследований – не узкопрофессиональная задача, а серьезная социально-экономическая проблема, которую необходимо срочно решать.Президент страны Касым-Жомарт Токаев недавно обратил внимание на истребление каспийского тюленя, и это стало одной из побудительных причин ввести данный вид в список особо охраняемых животных.Мониторинговые обследования флоры и фауны Казахстана – огромная системная деятельность, которая должна вестись не эпизодически, а на постоянной основе.При подготовке Красной книги Казахстана перед Институтом зоологии также стоит важная задача полностью перейти на международные критерии оценки таксонов животных (подвидового, видового и родового уровней), чтобы наша национальная Красная книга была достойной частью единой мировой системы красных списков.– Надо поставить работу над Красной книгой в Казахстане на совершенно другой технологический уровень, – утверждает Роман Ященко. – Это должна быть постоянно отслеживаемая и обновляемая электронная база данных, которая существует на основе научного мониторинга за состоянием популяций редких и исчезающих видов.По словам ученого, если таких обследований не проводить или проводить их лишь как временные кампании, то есть серьезный риск потери генетического разнообразия. Именно в регулярном ведении Красной книги наши ученые видят действенную форму сохранения биологического разнообразия Казахстана.Однако во многих странах мира Красная книга – это не государственный документ, обосновывающий сохранение диких видов животных и растений, а некий эмоциональный общественный призыв, который лишь побуждает к действию, но не имеет никакой законодательной базы.В таких странах одновременно бывает по несколько Красных книг, выпущенных различными как научными, так и общественными природоохранными организациями. В отличие от этих стран в Советском Союзе Красная книга сразу была учреждена на основе законодательных актов. Со времени первого выпуска Красной книги СССР в 1978 году все включенные в нее виды были защищены государством на законодательном уровне. Этот подход был применен во всех союзных республиках.В Казахской ССР Красная книга была также учреждена и подготовлена в 1978-м, с тех пор в нашей стране, как и в других постсоветских государствах, действует та же система.– Красная книга Республики Казахстан имеет силу закона, – говорит Роман Ященко. – В первое издание Красной книги Казахстана (том 1, животные, 1978 год) были включены только 87 видов и подвидов позвоночных животных: млекопитающих – 31, птиц – 43 вида, пресмыкающихся – 8 видов, земноводных – 1 вид, рыб – 4 вида. Все эти животные были разделены на две категории – находящиеся под угрозой исчезновения и редкие виды.Второе издание, «Красная книга Казахской ССР» (том 1. Животные), вышло в 1991 году малым тиражом – всего 500 экземпляров, отпечатанных ротапринтным способом. В книге не было рисунков животных, и предназначалась она в основном для специалистов в области охраны природы. В это издание Красной книги были включены уже 129 видов и подвидов позвоночных животных и 105 видов беспозвоночных животных, которые были включены впервые.Третье издание Красной книги Республики Казахстан началось в 1996 году с публикации первой части первого тома («Позвоночные животные»), в которую вошли 125 видов и подвидов позвоночных. Одновременно с этой публикацией была начата работа над второй частью Книги «Беспозвоночные животные» (т. 1, ч. 2), которая завершилась в декабре 2003 года. Тираж третьего издания Красной книги Казахстана был выпущен в 2005 году.В начале 2000-х годов разработаны новые критерии для ведения Красного списка видов и подвидов мировой фауны и флоры. Новые критерии были разработаны для проведения оценки состояния животных и растений в мировом масштабе. К 2021 году около 147 000 видов и подвидов уже оценены, из них 37 400 таксонов отнесены к категории находящихся под угрозой исчезновения. В третьем издании Красной книги Казахстана лишь вторая часть первого тома (беспозвоночные) вышла уже с учетом новых критериев МСОП.Четвертое издание (том 1, часть 1, позвоночные) было разработано в 2008 году, а тираж осуществлен в 2010-м.На этом издание Красной книги Казахстана, к сожалению, обрывается, хотя согласно национальному законодательству она должна подготавливаться и выпускаться каждые десять лет…