В Казахстане расширили категории граждан для получения гарантированной государством юрпомощи

Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Документом увеличивается размер финансирования из республиканского бюджета для привлечения юридических консультантов и расширяется круг лиц и дел, по которым люди могут получить бесплатную помощь. Расширяется круг лиц, имеющих право на такую помощь в виде защиты и представительства интересов в гражданской сфере. Это споры по вопросам несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, взыскание алиментов, потерпевших от бытового насилия, а также в виде правового консультирования.

Право на бесплатную помощь получат такие категории, как многодетные и малообеспеченные семьи, физические лица, подвергшиеся бытовому, сексуальному насилию, торговле людьми, акту терроризма либо пыткам. А также участники ВОВ, лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, военнослужащие срочной службы, инвалиды I-II групп и другие.

Ожидается, что закон позволит решить задачу по увеличению гарантированной государством юридической помощи населения в 2 раза к 2025 году.

На исполнение дорожной карты из республиканского бюджета на 2022-2024 годы выделено 8 млрд 700 млн тенге. Это позволит привлечь к оказанию гарантированной государством юридической помощи 12 тыс. юридических консультантов и охватить нуждающиеся слои населения.

Еще ряд поправок направлен на совершенствование сферы регулирования интеллектуальной собственности.

Так, предложены поправки по повышению прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций. Эти нормы отражают ожидания почти девяти тысяч казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями.

Также предлагается введение нового объекта интеллектуальной собственности – "географическое указание". Это позволит выйти отечественным товаропроизводителям на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связаны с определенным географическим объектом.

Кроме того, законом вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов, что соответствует принятым обязательствам в рамках ратифицированного 25 марта 2016 года соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом и другие поправки.

Текст закона публикуется в печати.