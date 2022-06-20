Президент
В Казахстане расширили категории граждан для получения гарантированной государством юрпомощи

Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Документом увеличивается размер финансирования из республиканского бюджета для привлечения юридических консультантов и расширяется круг лиц и дел, по которым люди могут получить бесплатную помощь. Расширяется круг лиц, имеющих право на такую помощь в виде защиты и представительства интересов в гражданской сфере. Это споры по вопросам несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, взыскание алиментов, потерпевших от бытового насилия, а также в виде правового консультирования.

Право на бесплатную помощь получат такие категории, как многодетные и малообеспеченные семьи, физические лица, подвергшиеся бытовому, сексуальному насилию, торговле людьми, акту терроризма либо пыткам. А также участники ВОВ, лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, военнослужащие срочной службы, инвалиды I-II групп и другие.

Ожидается, что закон позволит решить задачу по увеличению гарантированной государством юридической помощи населения в 2 раза к 2025 году.

На исполнение дорожной карты из республиканского бюджета на 2022-2024 годы выделено 8 млрд 700 млн тенге. Это позволит привлечь к оказанию гарантированной государством юридической помощи 12 тыс. юридических консультантов и охватить нуждающиеся слои населения.

Еще ряд поправок направлен на совершенствование сферы регулирования интеллектуальной собственности.

Так, предложены поправки по повышению прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций. Эти нормы отражают ожидания почти девяти тысяч казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями.

Также предлагается введение нового объекта интеллектуальной собственности – "географическое указание". Это позволит выйти отечественным товаропроизводителям на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связаны с определенным географическим объектом.

Кроме того, законом вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов, что соответствует принятым обязательствам в рамках ратифицированного 25 марта 2016 года соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом и другие поправки.

Текст закона публикуется в печати.

Популярное

Все
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат
Неравенство – качество роста национальных экономик
На таможенном посту «Бахты» сократили время оформления скоропортящегося товара
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
Город отмечает день рождения
Дань уважения матери
Не утонуть в водовороте проблем
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
Напрямую: вопрос – ответ
Высокая миссия курултая
В завершение сезона
КазНУ вручили сертификат QS WUR
В добрый путь!
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество
Касым-Жомарт Токаев примет участие во втором Катарском экон…
Президент
Токаев поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупцион…
Президент
Токаев выступит на Диалоге высокого уровня по глобальному р…
Президент
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступле…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]