Президент
В Казахстане создадут "Отбасы банк"
Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заключительное заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению, где Президент заявил о необходимости создания "Отбасы банка", который будет централизовано осуществлять учет, постановку и распределение жилья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.



В заседании в режиме видеосвязи участвовали акимы областей и городов республиканского значения, а также руководители государственных органов и правоохранительных структур.

В своем выступлении Глава государства отметил, что сегодня в стране завершилось действие режима чрезвычайного положения, но вирус еще продолжает представлять угрозу. Поэтому карантинные ограничения в регионах будут сниматься в зависимости от улучшения ситуации.

"С сегодняшнего дня по всей стране будет открыта часть магазинов, возобновится деятельность салонов красоты, образовательных центров и других объектов. Будут открыты парки. Возобновляются пассажирские авиаперевозки. При этом в повседневной жизни мы все должны соблюдать строгие меры предосторожности. Социальное дистанцирование, ношение масок в общественных местах должно стать нормой", - отметил Президент.



В выступлении особое внимание было уделено вопросам социальной поддержки граждан.

"По моему поручению реализуется два пакета антикризисных мер. Более четырех с половиной миллионов человек получают финансовую помощь в размере 42 500 тенге. Более миллиона человек получили продуктово-бытовые наборы. Снижены тарифы на коммунальные услуги. Для ее оплаты наиболее нуждающиеся граждане получают дополнительную помощь. Около двух миллионов граждан получили отсрочку по выплате кредитов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что Казахстан обладает достаточными финансовыми резервами и необходимыми ресурсами для обеспечения занятости и решения задач развития.

"Хочу обозначить порядок наших приоритетов в условиях кризиса и посткризисного развития. Это защита здоровья всех казахстанцев. Поддержка доходов граждан. Поддержка и развитие бизнеса. Совершенствование системы образования и науки", - подчеркнул Глава государства.



Особое внимание, по мнению Президента, следует уделять обеспечению продовольственной безопасности. Кроме того, мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья.

"Для решения вопросов очередников поручаю запустить новый проект по обеспечению кредитным жильем "5-10-20". На эти цели в рамках антикризисных средств мы направим 390 млрд тенге. В этом году запланированы рекордные объемы строительства в стране – 15 млн квадратных метров, или 150 тысяч квартир и домов. Правительству следует до конца года создать на основе "Жилстройсбербанка Казахстана" полноценный институт развития и поддержки – "Отбасы банк", который будет централизовано осуществлять учет, постановку и распределение жилья", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства поручил завершить до 1 июля работу по данному ранее поручению о предоставлении гражданам возможности использовать часть своих пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных условий.

По мнению Президента, необходимо также проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода. Цель – вывести из "тени" наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. Особое внимание поручено уделять гражданам, которые впервые выплатили ЕСП.



"Нельзя допустить, чтобы эти люди опять ушли "в тень", остались один на один со своими проблемами. Ведь на государственную поддержку, социальную защиту при наступлении неблагоприятных условий, достойную пенсию в будущем может рассчитывать прежде всего тот, кто работает официально, платит налоги. Поэтому именно такие граждане наряду с временно безработными должны стать предметом пристального внимания Правительства и акимов", - указал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подробно остановился на вопросах кредитования экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, отраслей, наиболее пострадавших в условиях режима ЧП. В выступлении особое внимание было уделено коренным преобразованиям в сферах здравоохранения и образования, которые должны отвечать новым реалиям.

Важнейшим направлением работы было обозначено обновление системы государственного управления.

"Предлагаю в качестве устоявшегося новшества максимально проводить совещания и заседания Правительства, министерств, акиматов в дистанционном формате. Следует исключить ненужные процедуры, согласования, совещания, пустую трату времени и средств. Эта практика изжила себя. Следует переосмыслить суть концепции электронного правительства, полностью вывести в режим онлайн операции по получению консультаций, справок, подачи заявлений, а язык "egov" сделать простым и понятным для населения", - заявил Президент.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев затронул и вопросы ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Туркестанской области.

"Мы примем все необходимые меры для восстановления нормальной жизнедеятельности в Мактааральском районе. Уже к осени будут построены дома взамен разрушенных. Каждому пострадавшему жителю будут выплачены компенсации по 100 тысяч тенге. Будет возмещен ущерб за потерянный скот и урон сельскохозяйственным угодьям. Хотел бы поблагодарить всех, кто оказал помощь пострадавшим", – сказал Глава государства.

С полным текстом выступления Президента на заседании Государственной комиссии можно ознакомиться здесь.

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