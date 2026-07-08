В Казахстане создан «Спортшылар кеңесі»

Его деятельность будет направлена на защиту интересов спортсменов, формирование предложений по развитию отрасли и реализацию государственных инициатив

Фото: пресс-служба Минтуризма

В состав Совета вошли олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, действующие спортсмены, а также прославленные ветераны спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Их практический опыт и профессиональная экспертиза будут направлены на решение актуальных вопросов развития спортивной отрасли и совершенствование государственной политики в сфере физической культуры и спорта.



«Спортшылар кеңесі» станет единой диалоговой площадкой для взаимодействия спортсменов, госорганов, спортивных федераций и экспертного сообщества по актуальным вопросам развития отечественного спорта.



Деятельность Совета направлена на защиту интересов спортсменов, формирование предложений по развитию отрасли и реализацию государственных инициатив.



Создание Совета спортсменов станет важным шагом в укреплении роли самих спортсменов в принятии решений, касающихся развития отрасли, а также позволит выстроить эффективный диалог между спортивным сообществом, государством и общественностью.