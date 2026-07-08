В Чолпон-Ате установили памятник Мурату Ауэзову

Бюст установлен на территории сада, прилегающего к Дому-музею Мухтара Ауэзова, открытому в 1970 году. По словам Зифы-Алуа Ауэзовой, дочери Мурата Ауэзова, это событие стало возможным благодаря инициативе близкого друга ее отца – президента ТЮРКСОЙ­ Султана Раева и известного скульптора-монументалиста Тамилы Маматовой.

Казахстанцам она стала известна после того, как в 2021 году создала бюст Мухтара Ауэзова в Доме-музее писателя в Чолпон-Ате, а также бюст Абая Кунанбай­улы, который она безвозмездно передала в дар педагогическому колледжу в Кокшетау. В 2025 году в Бишкеке был открыт созданный Тамилой Маматовой памятник «Золотой мост дружбы», посвященный Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову.

На открытии памятника Мурату Ауэзову присутствовали государственные деятели Кыргызстана, представители творчес­кой и научной интеллигенции, дип­ломаты, а также лауреат Нобелевской премии по литературе Мо Янь. Выступающие особо отметили выдающийся вклад Мурата Ауэзова в сохранение духовных ценностей и развитие культурных связей между казахским и кыргызским народами.

Особую атмосферу создало выступление Государственного секретаря Кыргызской Респуб­лики Аслана Койчие­ва, одного из главных вдохновителей современного Иссык-Кульского форума. По его словам, открытие бюста Мурата Ауэзова стало одной из самых важных духовных страниц форума, объединяющих культуры наших стран.