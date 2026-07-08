Сборная Казахстана принимает участие в самой престижной Международной олимпиаде по физике

Образование

В городе Букараманга (Колумбия) проходит 56-я Международная олимпиада по физике (International Physics Olympiad, IPhO 2026) среди школьников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Минпросвещения

Одно из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире проходит с 4 по 12 июля и в этом году объединило более 400 сильнейших юных физиков из 90 стран.

В рамках олимпиады участники проходят теоретический и экспериментальный туры, в ходе которых решают сложные физические задачи и выполняют лабораторные работы.

В состав национальной сборной Казахстана, сформированной по итогам учебно-тренировочных сборов, вошли пять школьников:

  • Амирбек Азатбеков - ученик 12 класса NIS физико-математического направления района Нура города Астаны;
  • Илияс Казымбек - ученик 12 класса Spectrum International School (г. Астана);
  • Нургуль Егенбергенова - ученица 11 класса школы-лицея NURORDA (г. Астана);
  • Роман Черемнов - ученик 11 класса NIS физико-математического направления района Нура города Астаны;
  • Дамир Курман - ученик 12 класса Международной школы «Мирас» (г. Алматы).

Руководители национальной сборной:

Самат Максутов - доктор PhD, старший преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;
Алишер Еркебаев - призер международных олимпиад по физике.

Для справки: Международная олимпиада по физике проводится с 1967 года. Казахстан принимает участие в IPhO на постоянной основе с 1997 года. В 2025 году национальная сборная Казахстана завоевала 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

#олимпиада #школьники #физика

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