В Казахстане стартует музыкальный телепроект для молодых талантов

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

Министерство культуры и информации РК объявляет о запуске телевизионного реалити-проекта для молодых музыкантов «ZHULDYZDY ZHOL 2025», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ZHULDYZDY ZHOL 2025 — уникальный проект, нацеленный на поиск и поддержку талантливых исполнителей. Он охватывает такие направления, как вокал, классические и народные инструменты.

Данная платформа предоставляет молодым музыкантам шанс продемонстрировать свои способности на республиканском уровне, получить обучение от лучших наставников и сделать важный шаг на пути к успешной карьере.

Участники конкурса — казахстанцы в возрасте от 16 до 21 года, которые исполняют произведения в одной из категорий: вокал, классические или народные инструменты.

Регистрация начнется 5 марта и продлится до 25 марта 2025 года на официальном Instagram-аккаунте проекта.

Все зарегистрированные участники пройдут Digital-кастинг — первичный отбор на основе видеозаписей их исполнения, который пройдет через социальную сеть Instagram. Участники, успешно прошедшие Digital-кастинг, будут приглашены на живой кастинг, который состоится с 1 по 11 апреля. Во время кастинга они будут выступать перед профессиональным жюри.

Комиссия будет оценивать техническое исполнение, артистизм, репертуар и эмоциональную выразительность конкурсантов. Участники, успешно прошедшие все этапы отбора, получат приглашение в творческий лагерь в Алматы, который пройдет с 26 апреля по 16 мая текущего года. В лагере они примут участие в съемках телепроекта, который включает интенсивные занятия и мастер-классы.

Финальное шоу состоится в Алматы 6 июля этого года. Победителей ждут дипломы лауреатов, учебные гранты на обучение в ведущих вузах Казахстана, а также возможность получения образовательных стипендий в международных учебных заведениях. Кроме того, победители получат шанс выступать на крупных культурных площадках страны.

Проект реализуется при поддержке партнеров и спонсоров.

«ZHULDYZDY ZHOL 2025» будет транслироваться на Первом канале «Евразия», что позволит охватить широкую аудиторию зрителей по всей стране.

Более подробную информацию и регистрацию можно найти на официальном Instagram-аккаунте проекта: https://www.instagram.com/zhuldyzdy_zhol/.

#старт #музыкальный телепроект #молодые таланты

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