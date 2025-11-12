В Казахстане впервые провели две высокорискованные операции детям с крайне редкими патологиями

Здравоохранение
28
Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Обе операции проведены бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане впервые провели две высокорискованные операции детям с крайне редкими патологиями, сообщает Kazpravda.kz

Первая из них  - устранили у 10-летней девочки врожденную аномалию — персистирующую клоаку 4 степени. Это одна из самых сложных форм пороков развития (полное сращение урологического, желудочно-кишечного и репродуктивного трактов) встречается примерно у одного из 250 тысяч новорожденных. Операция, длившаяся более десяти часов, прошла успешно.

Второму пациенту, 7-летнему мальчику, удалили 12 полипов из желудка, тонкой и толстой кишки при редком генетическом заболевании — синдроме Пейтца–Егерса. Благодаря сочетанию эндоскопических и хирургических методов удалось избежать вскрытия кишечника.

Операции проведены командой специалистов из КазМНУ им. С Асфендиярова и Центра детской неотложной медпомощи – хирургов, анестезиологов, рентгенологов и гинекологов.

По словам декана школы педиатрии медуниверситета Расулбека Аипова, в обоих случаях речь шла о редчайших заболеваниях, при которых «цена ошибки чрезвычайно высока».

#операция #хирурги #патологии

Популярное

Все
Молодежь созидает будущее
Все строго по правилам
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
В Астане дан старт работе международных шахматных клубов Сергея Карякина
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
На счету уже 18 медалей!
Лучший киберспортсмен планеты
О новой парадигме законотворчества в Казахстане
Комедия страстей
Нашествие диких животных наблюдают в Костанайской области
Горожане смогут напрямую влиять на развитие мегаполиса
Вклад молодых ученых в развитие медицины
По данным АТР
Юные патриоты приняли присягу
Живая связь времен
Маленькие шаги для больших достижений
Состязались юные таланты
Устранить асимметрию банковских рисков
Бесплатные препараты получают свыше 3 млн казахстанцев
Реструктуризация должна быть качественной
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Заработал кирпичный завод
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
У школы – новоселье!
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

В Алматы завершился VII Международный конгресс стран тюркск…
Ничего общего с забывчивостью
Детское увлечение как первый шаг к профессии
Одно решение – десятки спасенных жизней

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]