Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане впервые провели две высокорискованные операции детям с крайне редкими патологиями, сообщает Kazpravda.kz

Первая из них - устранили у 10-летней девочки врожденную аномалию — персистирующую клоаку 4 степени. Это одна из самых сложных форм пороков развития (полное сращение урологического, желудочно-кишечного и репродуктивного трактов) встречается примерно у одного из 250 тысяч новорожденных. Операция, длившаяся более десяти часов, прошла успешно.

Второму пациенту, 7-летнему мальчику, удалили 12 полипов из желудка, тонкой и толстой кишки при редком генетическом заболевании — синдроме Пейтца–Егерса. Благодаря сочетанию эндоскопических и хирургических методов удалось избежать вскрытия кишечника.

Операции проведены командой специалистов из КазМНУ им. С Асфендиярова и Центра детской неотложной медпомощи – хирургов, анестезиологов, рентгенологов и гинекологов.

По словам декана школы педиатрии медуниверситета Расулбека Аипова, в обоих случаях речь шла о редчайших заболеваниях, при которых «цена ошибки чрезвычайно высока».