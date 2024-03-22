В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В эти весенние дни страна отмечает Наурыз, один из главных праздников года. А у некоторых казахстанцев Наурыз – буквально каждый день, в их собственных документах.

По данным БНС АСПиР РК, в Казахстане живут 1 472 человека с именем Наурыз, семеро – с именем Наурыза, а также еще немало людей с производными именами.

В Data Hub насчитали:

3 206 Наурызбеков

2 940 Наурызбаев

272 Наурызхана

241 Наурызгүл (включая варианты написания)

51 Наурызжана

1 Наурыз-Мейрама