В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
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Такие данные предоставило Бюро национальной статистики АСПиР РК, сообщает телеграм-канал Data Hub
В эти весенние дни страна отмечает Наурыз, один из главных праздников года. А у некоторых казахстанцев Наурыз – буквально каждый день, в их собственных документах.
По данным БНС АСПиР РК, в Казахстане живут 1 472 человека с именем Наурыз, семеро – с именем Наурыза, а также еще немало людей с производными именами.
В Data Hub насчитали:
3 206 Наурызбеков
2 940 Наурызбаев
272 Наурызхана
241 Наурызгүл (включая варианты написания)
51 Наурызжана
1 Наурыз-Мейрама