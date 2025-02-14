В КазНУ прошла патриотическая встреча «Молодежь Казахстана – креативная»

В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Казахском национальном университете имени аль-Фараби прошло мероприятие «Молодежь Казахстана – креативная», целью которого было разъяснение мер государственной поддержки, оказываемых обучающейся молодежи

Фото: пресс-служба КазНУ им. Аль-Фараби

На встрече, которая прошла в свободном формате, собрались лидеры молодежных организаций, иностранные студенты, молодые ученые и волонтеры, активно участвующие в общественной жизни.

Ректор университета Жансеит Түймебаев отметил, что университетская наука должна исходить от студентов и акцентировал внимание на том, что государство и учебное заведение всегда окажут поддержку молодежи. Он также подчеркнул, что авторитет вуза повышается благодаря стремящимся к знаниям молодым ученым – исследователям, и что в эпоху развития технологий молодежь должна обратиться к науке с новыми силами и реализовывать новейшие инновационные проекты.

«Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Казахстан должен стать самым передовым государством. Мы должны стать нацией, которая не только учится, но и у которой учатся другие. Воплощать все начинания в жизнь предстоит молодым людям.

Эти изменения отражают суть наших реформ, основанных на концепции строительства Справедливого Казахстана, обеспечения Закона и Порядка».

Уверен, что молодежь КазНУ тоже проявит креативное мышление и станет инициатором новых идей и добрых дел», – сказал Ж.Туймебаев.

В ходе встречи выступила активная молодежь и иностранные студенты, которые поделились своими мнениями и предложениями.

«8 февраля в Астане состоялся молодежный форум «Жаңа адамдар» с участием главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Я познакомилась со сверстниками, которые представляли университет и работали над наиболее актуальными социальными проблемами. На форуме были затронуты вопросы противодействия вандализму, борьбы с лицами, бросающими мусор в запрещенных местах, продажей спиртных напитков несовершеннолетним, распространителями наркотиков. Обсуждалась важность установления верховенства закона и порядка. Разъяснен идеологический смысл экологической акции «Чистый Казахстан». Сегодня, поделившись с вами впечатлениями от форума, я призываю вас в дальнейшем вместе решать эти проблемы», – сказала обладательница Президентской стипендии, председатель организации молодежного крыла «Жастар рухы» Айгерим Есимхан.

«Для меня большая честь учиться в КазНУ им. аль-Фараби. Здесь я совершенствую свои знания. Я получу образование, пополню ряды квалифицированных врачей и буду честно служить народу»,–сказал иностранный студент Насболла Файзи.

Сегодня в КазНУ обучаются около 4 тысяч иностранных студентов из 54 стран мира. На встрече ректор поручил повысить активность зарубежных студентов и выразил готовность поддерживать и развивать стартап-проекты и креативные инициативы молодых ученых.