Один робот упал на стартовой линии и пролежал несколько минут, потом поднялся и побежал снова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

В полумарафоне в Пекине бок о бок с людьми бежали человекоподобные роботы. Их было 21. Робот-победитель по имени Tiangong Ultra пробежал 21 километр за два часа сорок минут — более чем в два раза медленнее, чем самый быстрый человек. Другие роботы оказались еще менее успешными.

Хотя роботы уже появлялись на марафонах и раньше, это первый случай, когда они соревновались с людьми на такой дистанции. Трасса включала в себя подъемы, повороты и неровные участки. Некоторые роботы смогли завершить забег, а некоторые испытывали трудности с самого начала. Один робот упал на стартовой линии и пролежал несколько минут, потом поднялся и побежал снова. Еще один пробежал несколько метров и врезался в ограждение, в результате чего его оператор-человек упал.

Все роботы были произведены в Китае разными компаниями. Они были самых разных форм и размеров: одни ниже 120 см, другие — ростом до 180 см. Одна из компаний хвасталась, что ее робот выглядит почти как реальная женщина и умеет подмигивать и улыбаться. Несколько роботов бежали в кроссовках, один был в боксерских перчатках, а еще один носил красную повязку с надписью «Обречен на победу» на китайском языке.

Компании тестировали своих роботов в течение нескольких недель перед забегом, а на соревнование механические бегуны прибыли вместе со своими человеческими тренерами. Учитывая необходимость в инженерных и навигационных командах, мероприятие напоминало автогонку.

Победивший Tiangong Ultra — разработка Пекинского инновационного центра человекоподобной робототехники. Он пробежал дистанцию за 2 часа 40 минут (победитель-человек — за 1 час 2 минуты). Этот инновационный центр на 43% принадлежит государству, а оставшуюся долю поровну делят между собой технологический гигант Xiaomi и ведущая китайская компания по производству гуманоидных роботов UBTech.

Тан Цзянь, технический директор центра, считает, что Tiangong Ultra показал хороший результат благодаря длинным ногам и алгоритму, позволяющему имитировать человеческий бег.

«Я не хочу хвастаться, но, думаю, ни одна западная робототехническая компания не добилась таких спортивных достижений, как Tiangong», — заявил он Reuters, добавив, что робот сменил батареи всего три раза за гонку. По его словам, в дальнейшем центр собирается сосредоточиться на развитии промышленного применения человекоподобных роботов, «чтобы они могли по-настоящему войти в фабрики, деловые сферы, а затем и в дома».

Алан Ферн, профессор информатики и робототехники Университета штата Орегон, не согласился с тем, что это прорыв в использовании ИИ, поскольку программное обеспечение, позволяющее гуманоидным роботам бегать, было разработано и продемонстрировано более пяти лет назад.