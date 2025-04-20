В Китае прошел полумарафон с участием роботов и людей

Технологии
10

Один робот упал на стартовой линии и пролежал несколько минут, потом поднялся и побежал снова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

В полумарафоне в Пекине бок о бок с людьми бежали человекоподобные роботы. Их было 21. Робот-победитель по имени Tiangong Ultra пробежал 21 километр за два часа сорок минут — более чем в два раза медленнее, чем самый быстрый человек. Другие роботы оказались еще менее успешными.

Хотя роботы уже появлялись на марафонах и раньше, это первый случай, когда они соревновались с людьми на такой дистанции. Трасса включала в себя подъемы, повороты и неровные участки. Некоторые роботы смогли завершить забег, а некоторые испытывали трудности с самого начала. Один робот упал на стартовой линии и пролежал несколько минут, потом поднялся и побежал снова. Еще один пробежал несколько метров и врезался в ограждение, в результате чего его оператор-человек упал.

Все роботы были произведены в Китае разными компаниями. Они были самых разных форм и размеров: одни ниже 120 см, другие — ростом до 180 см. Одна из компаний хвасталась, что ее робот выглядит почти как реальная женщина и умеет подмигивать и улыбаться. Несколько роботов бежали в кроссовках, один был в боксерских перчатках, а еще один носил красную повязку с надписью «Обречен на победу» на китайском языке.

Компании тестировали своих роботов в течение нескольких недель перед забегом, а на соревнование механические бегуны прибыли вместе со своими человеческими тренерами. Учитывая необходимость в инженерных и навигационных командах, мероприятие напоминало автогонку.

Победивший Tiangong Ultra — разработка Пекинского инновационного центра человекоподобной робототехники. Он пробежал дистанцию за 2 часа 40 минут (победитель-человек — за 1 час 2 минуты). Этот инновационный центр на 43% принадлежит государству, а оставшуюся долю поровну делят между собой технологический гигант Xiaomi и ведущая китайская компания по производству гуманоидных роботов UBTech.

Тан Цзянь, технический директор центра, считает, что Tiangong Ultra показал хороший результат благодаря длинным ногам и алгоритму, позволяющему имитировать человеческий бег.

«Я не хочу хвастаться, но, думаю, ни одна западная робототехническая компания не добилась таких спортивных достижений, как Tiangong», — заявил он Reuters, добавив, что робот сменил батареи всего три раза за гонку. По его словам, в дальнейшем центр собирается сосредоточиться на развитии промышленного применения человекоподобных роботов, «чтобы они могли по-настоящему войти в фабрики, деловые сферы, а затем и в дома».

Алан Ферн, профессор информатики и робототехники Университета штата Орегон, не согласился с тем, что это прорыв в использовании ИИ, поскольку программное обеспечение, позволяющее гуманоидным роботам бегать, было разработано и продемонстрировано более пяти лет назад.

«Китайские компании действительно сосредоточены на демонстрации ходьбы, бега, танцев и других акробатических способностей. В целом это интересные демонстрации, но они мало говорят об утилитарной полезности или о каком-либо базовом интеллекте», — заявил он Reuters.

#Китай #марафон #роботы

Популярное

Все
Токаев поздравил христиан с праздником Пасхи
Более трех тысяч человек посетили Дни культуры Казахстана в Армении
Неформальная встреча Токаева и Бердымухамедова состоится в Туркестане
Милад Карими стал двукратным победителем этапа Кубка мира
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Незнание законов не освобождает от... профессии
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Астана становится центром ивент-туризма
Казахстанские хирурги научились удалять опухоль молочной железы
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
Спортивные звёзды Казахстана получат всемерную поддержку государства
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
В Астане открылась выставка «Художник своего времени»
Более тысячи вывесок демонтировали в Астане
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике

Читайте также

Ракета SpaceX в воскресенье выведет на орбиту группу развед…
Глава государства осмотрел Yessenov Technopark
Укрепление и развитие казахского языка в новых технологичес…
Систему видеонаблюдения модернизируют в Боровом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]