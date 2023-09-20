В Китае выступят 524 атлета

Отечественные атлеты, которые совсем скоро будут выс­тупать на суперсовременных мировых аренах в китайском Ханчжоу, поборются за награды в 44 дисциплинах (некоторые виды спорта имеют несколько дисциплин), где будут определены обладатели 305 комплектов медалей. В общей сложности на Азиаде-2023 будет разыгран 481 комплект медалей в 61 дисциплине.

Спортсмены из Казахстана примут участие в соревнованиях по боксу, дзюдо, таэквондо, борьбе, легкой атлетике, стрельбе из лука, современному пятиборью, брейкингу, бадминтону, триатлону, теннису, водным видам спорта (плавание и артистическое плавание), баскетболу, гребным видам спорта, велоспорту, фехтованию, тяжелой атлетике, гольфу, гимнастике, гандболу, волейболу, скалолазанию, академической гребле, регби-7, настольному теннису, стрельбе и хоккею на траве. Также отечественные атлеты будут представлены в трех не­олимпийских видах: у-шу, единоборствах и интеллектуальных настольных играх.

– Всего в Азиатских играх примут участие 524 казах­станских атлета. Разумеется, в одних дисциплинах шансы на медали выше, чем в других. Для нас важно создать максимально комфортные условия спортсменам. Мы провели всю необходимую работу для этого. Лицензии будут разыграны в восьми видах спорта: боксе, стрельбе из лука, современном пяти­борье, плавании, теннисе, хоккее на траве, брейкинге и легкой атлетике, – отметил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Ербол Мырзабосынов.

Напомним, что Азиатские игры – это комплексные спортивные соревнования среди атлетов азиатского континента, проводимые раз в четыре года под управлением Олимпийского совета Азии (ОСА). Официально признаются Международным олимпийским комитетом в качестве континентальных игр наряду с Африканскими, Пан­американскими, Европейскими и Тихоокеанскими играми. XVI летняя Азиада должна была пройти в 2022-м, но пандемия коронавируса помешала этим планам. Соревнования перенес­ли на 2023 год, и они пройдут с 23 сентября по 8 октября.

Стоит отметить, что в некоторых видах спорта соревнования начались уже вчера. Так, казахстанские спортсмены Дмитрий Яковлев и Сергей Богату одержали победу в стартовой игре в пляжном волейболе против команды Восточного Тимора со счетом 21:11, 21:11. В это же время мужская сборная Казахстана по традиционному волейболу одержала победу на старте над сборной Кыргызстана со счетом 18:25, 25:23, 25:15, 18:25, 15:11.