В контексте масштабных преобразований

На заседании Правительства РК под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрены меры по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Перед рассмотрением основной повестки заседания Премьер-министр Алихан Смаилов представил членам Кабмина нового министра информации и общественного развития РК Дархана Кыдырали, назначенного на эту должность Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Аскар Умаров освобожден от должности министра информации и общественного развития. Премьер-министр Алихан Смаилов поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успехов на новом посту.

Напомним, Дархан Кыдырали многие годы руководил Международной Тюркской академией и республиканской газетой «Егемен Қазақстан». Алихан Смаилов выразил уверенность, что знания и опыт нового руководителя ведомства будут способствовать дальнейшему развитию информационной сферы и гражданского общества, достижению целей, обозначенных в Послании Главы государства народу Казахстана.

Приступая к рассмотрению вопросов основной повестки заседания, Премьер-министр подчеркнул, что в своем Пос­лании Глава государства обозначил комплекс системных и локальных мер, направленных на обеспечение качественного развития экономики и повышение благосостояния населения в условиях текущего времени. Приоритеты Послания охватывают основные вопросы, волнующие граждан страны, решение которых станет существенным подспорьем в повышении устойчивости и конкурентоспособности экономики.

Как доложил министр нацио­нальной экономики Алибек Куантыров, в настоящее время разрабатывается проект Общенационального плана мероприятий по реализации Пос­лания. Работа Министерства национальной экономики будет проводиться по трем основным направлениям: новая экономическая политика, развитие реального сектора и перезагрузка системы госуправления.

В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет разработан проект нового Налогового кодекса. Планируется провести работу по дифференциации налоговых ставок, снижению корпоративного подоходного налога при реинвестировании прибыли компаний в экономику, упрощению специальных налоговых режимов, расширению применения розничного налога, введению «налога на роскошь».

Наряду с этим формируется новый Бюджетный кодекс, основанный на действующей бюджетной системе, который будет включать в себя меры по упрощению бюджетных процедур, переходу от управления бюджетными средствами к управлению результатами и ряд других радикальных подходов.

В целях внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской дея­тельности министерством ведется работа по пересмотру регуляторных актов, содержащих обязательные требования для бизнеса. Как сообщил глава ведомства, на сегодня из 29 сфер деятельности субъектов предпринимательства завершен анализ в шести сферах. При этом выявлено более 21 тыс. требований, из которых порядка 16,5% не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики и будут отменены или пересмотрены.

В рамках повышения эффективности управления в квазигосударственном секторе будут пересмотрены задачи, стратегии, портфели и структура владения «Самрук-Казына». Наряду с этим будет продолжена приватизация активов фонда «Самрук-Казына», в том числе через механизм «Народного IPO». Также министерство планирует провести работу по перераспределению полномочий между уровнями госуправления путем определения принципов и пределов децентрализации.

В ходе встречи также обсуждались вопросы разработки нового Градостроительного кодекса. В числе важных акцентов данной работы – создание функциональной интерактивной карты земельных участков и схемы коммунальных сетей городов.

– В земельном кадастре карты участков промышленного назначения будут дополнены актуальными схемами транс­портной и коммунальной инфраструктуры, – отметил глава МИИР Каирбек Ускенбаев.

На текущий момент уровень цифровизации инженерных сетей в целом по стране составляет порядка 65%. В рамках национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» до 2024 года планируется оцифровать все инженерные сети. В целях повышения качества дорожного строительства, как заверил министр, будет усилена персональная ответственность всех участников строительного процесса, а также повышена эффективность планирования и качества разработки проектно-сметной документации.

Обсуждались также меры по развитию инфраструктуры городов и жилых массивов, эффективности деятельности специальных экономических зон (СЭЗ), укрепления транзитного потенциала страны.

Глава Министерства труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова доложила об исполнении поручения Главы государства по повышению минимальной заработной платы (МЗП) до 70 тыс. тенге. Для этого планируется внести изменения в законопроект «О республиканском бюджете на 2023–2025 годы». Также предстоит скорректировать алгоритмы расчета социальных выплат, назначаемых из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Разработка и внедрение новой методики определения МЗП, которая позволит поэтапно увеличить ее размер, будет осуществляться совместно с Всемирным банком. В декабре следующего года будут внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс РК и Закон «О минимальных социальных стандартах» в части установления МЗП и механизмов ее повышения.

Для решения задач по охвату различными мерами занятости порядка 100 тыс. молодых людей в январе 2023 года планируется пересмотреть механизмы содействия занятости в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства. Вместе с тем уже в текущем месяце ведомство представит расчеты по дополнительной потребности в финансировании из республиканского бюджета для внедрения нового механизма льготного микрокредитования молодежного предпринимательства под 2,5% годовых.

В целях увеличения размеров выплат из ГФСС по потере работы до 45% от среднемесячного дохода в декабре текущего года предусмотрено изменение параметров системы социального страхования в рамках проекта Социального кодекса РК. Выплаты в новом размере начнут производиться с 1 января 2023 года.

В числе других мер предусматривается внедрение инвестиционной визы для зарубежных бизнесменов, инвестировавших более 300 тыс. долларов в экономику Казахстана. Визы также предусматриваются и для иностранцев, обладающих дефицитными профессиями.

Касательно увеличения периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет глава ведомства отметила, что в этих целях будут представлены расчеты по дополнительной потребности в финансировании из республиканского бюджета для неработающих матерей и скорректирован алгоритм расчета социальных выплат из ГФСС для работающих родителей. Предусмотрено также изменение параметров системы поддержки семей с детьми в рамках проекта Социального кодекса РК, а также подготовка информационных систем по назначению и выплате госпособий и социальных выплат с 1 января 2023 года.

С докладами по теме заседания также выступили министры: сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, юстиции – Канат Мусин, внутренних дел – Марат Ахметжанов, просвещения – Асхат Аймагамбетов, науки и высшего образования – Саясат Нурбек, здравоохранения – Ажар Ганият, а также вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Премьер-министр поручил Министерству национальной экономики учесть озвученные Президентом направления по социально-экономическому развитию страны в проекте Экономической политики РК на среднесрочный период. При этом было подчеркнуто, что новый Налоговый кодекс должен стать ключевым инструментом реализации социально-экономической политики государства, позволяющим своевременно реагировать на вызовы и реалии текущего времени.

Поручено в ускоренном порядке проработать проект нового Бюджетного кодекса. В рамках реформирования сферы госуправления экономическому ведомству совместно с госорганами предстоит подготовить новый пакет предложений по дальнейшему разграничению полномочий между Правительством, министерствами и акиматами регионов.

Алихан Смаилов особо отметил важность строительной отрасли и ее влияние на развитие отечественной экономики. Обеспечение жильем – один из наиболее чувствительных вопросов для населения. Вместе с тем факторы некачественного строительства, непрозрачных процедур выбора застройщиков, плотной застройки мегаполисов и прочие вызывают справедливую критику со стороны общественности.

Для улучшения ситуации в данной сфере Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами поручено сформировать рабочую группу по разработке проекта Градостроительного кодекса с привлечением отраслевых экспертов, архитекторов, представителей научного сообщества, провести широкое обсуждение разрабатываемых инициатив.

Минздраву совместно с Минфином, заинтересованными госорганами предстоит разработать меры по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения. Министерствам труда и соцзащиты населения, финансов и национальной экономики необходимо проработать вопросы увеличения размера минимальной заработной платы казахстанских граждан. В целях повышения размера совокупной пенсии, снижения пенсионного возраста для женщин до 61 года, а также обеспечения инвестиционной привлекательности ЕНПФ необходимо внести соответствующие изменения в пенсионное законодательство.

Министерству национальной экономики поручено внести проект Общенационального плана по реализации Послания Главы государства на следующем заседании Правительства.