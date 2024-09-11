В копилке – все больше наград

Состязания по этому виду спорта, проходящие на территории этноаула рядом с ипподромом «Қазанат», рассчитаны на четыре дня. В первый день участники показывали мастерство в венгерском стиле, в понедельник – в азиатском, а в оставшиеся дни – в турецком и казахском стилях.

В стартовый день лучшим стрелком стал француз Рафаэль Малет, второе место досталось представителю Монголии Алтануягу Нэргүй. Замкнул тройку лидеров еще один уроженец Франции – Гаэтан Бло. В пятерке сильнейших оказался и наш соотечественник Абзал Тулыбеков.

– Я считаю казахстанскую ­команду одной из сильнейших в стрельбе из «конного» лука. Она заняла второе место в Монголии на чемпионате мира в прошлом году, очень много работает и уже доказала свое мастерство. Мы впечатлены атмосферой мероприятия и тем, как нас встретили. Чувствуем себя желанными гостями, и нам очень приятно находиться здесь, – поделился­ впечатлениями президент французского Международного альянса по стрельбе из лука на лошадях Алан ле Галь.

По словам главного тренера национальной сборной по жамбы ату Елдоса Бадашева, венгерский стиль отличают ловкость и быстрота выпуска стрел. Здесь, в отличие от других видов стрельбы из лука на лошадях, нужно выпустить по мишени как можно большее количество стрел.

Второй день 5-х Всемирных игр кочевников был более интенсивным, а главное – успешным для сборной Казахстана, которая завоевала сразу 25 медалей – из них 14 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых.

Так, в состязаниях по жамбы ату в азиатском стиле три первых места забрали наши джигиты. Батыр Бексауыт принес «золото», Айтбек Сарыбай – «серебро», и Ералхан Айкоз – «бронзу».

Кроме того, в конно-спортивном комплексе «Аргымак» завершились состязания по традиционной стрельбе из лука в стиле «Пута». В них приняли участие 183 спортсмена из 33 стран, в том числе десять представителей нашей сборной. Золотую награду здесь завоевал Жанибек Кулмырзаев, а бронзовые медали принесли Канат Касымхан и Айкоркем Батихан.

Во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова проходят состязания по қазақ күресі. Палуаны соревнуются в восьми весовых категориях среди мужчин и женщин. Всего участвуют 274 спортсмена из 41 страны.

Золотые награды завоевали восемь наших соотечественников – Айжан Жылкыбаева (выс­тупавшая в весовой категории до 48 кг), Назерке Азаматова (до 52 кг), Бекжан Толепов (до 55 кг), Рауза Нурмахамбетова (до 56 кг), Бакыт Кусакбаева (до 60 кг), Мейиржан Берекетов (до 60 кг), Дидар Тукышев (до 66 кг) и Жумажан Кожамбеков (до 74 кг).

В это же время на арене ледового дворца «Алау» проходил двухдневный турнир по курашу, в котором принимают участие 106 спортсменов из 27 стран. Среди них восемь представителей Казахстана. Чемпионкой в весе до 87 кг стала Альбина Бахиева, две серебряные награды завоевали Марат Байкамуров (свыше 100 кг) и Ажар Салыкова (до 79 кг). Три бронзовые медали взяли Бекадил Шаймерденов, Ерзат Аргынов (оба – до 81 кг) и Улболсын Адилова (до 87 кг).

Также в рамках Всемирных игр кочевников стартовали соревнования по мас-рестлингу – нацио­нальному виду спорта народа Саха. В этом состязании принимают участие 98 спортсменов из 31 страны, включая восемь наших спортсменов. Здесь завоеванием бронзовых наград отметились Тахмина Кожамбердиева и Биримжан Асылмурат.

Между тем на ипподроме «Казанат» стартовали соревнования по кокпару с участием 104 спорт­сменов из девяти стран. Сборная Казахстана в первый же день вышла из группы, обыграв команду из Узбекистана со счетом 16:0.

Tакже в этноауле, расположенном рядом с ипподромом, 64 спортсмена из девяти стран соревнуются в состязаниях по аударыспаку. Здесь у нас сразу три золотые награды. Сильнейшими палуанами в борьбе на конях стали Ермек Куралбай (до 60 кг), Алмат Латипбек (до 70 кг) и Дарын Откелбай (до 80 кг).