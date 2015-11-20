​В кратчайшие сроки

Верхняя палата Парламента рассмотрела законопроект «О Высшем судебном совете РК» с сопутствующими поправками. Согласно проектам Высший судебный совет является автономным государственным учреждением, создаваемым в целях обеспечения конституционных полномочий Президента РК по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности. По итогам всестороннего обсуждения Сенат предложил внести в законопроект изменения, предусматривающие корректировку требований к стажу работы кандидатов в судьи. Документ в соответствии с регламентом с поправками сенаторов направлен в Мажилис.

Сенат принял Закон «О государственных закупках», направленный на создание правовой основы для эффективного функционирования системы государственных закупок с учетом правоприменительной практики и международного опыта. Положениями документа упрощаются процедуры проведения государственных закупок. Принятые нормы направлены на минимизацию коррупционных рисков и усиление ответственности участников госзакупок. В частности, предусматривается возможность применения института антидемпинговых мер. Уполномоченный орган наделяется правом включения поставщиков в реестр недобросовестных участников госзакупок в случае уклонения от заключения договора.

В двух чтениях рассмотрен и принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок». В соответствии с документом вносятся изменения и дополнения в Бюджетный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов. Принимаемые поправки направлены на активизацию процесса приватизации и передачу в конкурент­ную среду активов квазигосударственного сектора.

В ходе обсуждения сенатор Сергей Громов высказал сомнение в необходимости отмены действующей нормы Закона «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации», согласно которой доля участия иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц в уставном капитале авиакомпаний не должна превышать 49%. По мнению депутата, данные изменения могут повлечь негативные последствия как для экономики, так и состояния безопасности страны. В свою очередь министр финансов Бахыт Султанов заявил, что вносимые поправки не затрагивают статус нацио­нального перевозчика, речь идет лишь о возможности создания в стране авиакомпаний с участием иностранных инвес­торов.

Завершая заседание, председатель Сената Парламента К. Токаев подвел итоги законотворческой работы по реализации Плана нации «100 конкретных шагов», объявленного Главой государства Нурсултаном Назарбаевым. Некоторые из них уже подписаны Главой государства, в том числе впервые публично подписан новый Гражданский процессуальный кодекс. При этом Президент особо подчеркнул значимость данного кодекса, который вносит коренные изменения в правовую сферу.

Также принят отвечающий требованиям времени новый Предпринимательский кодекс, направленный на поддержку предпринимательства, и Трудовой кодекс, регулирующий трудовые отношения на основе международных стандартов.

– Считаю, что и остальные принятые нами важные законы придадут новый импульс устойчивому социально-экономическому развитию страны и дальнейшему улучшению благосостояния народа, – сказал спикер.

Председатель Сената отметил, что в кратчайшие сроки удалось завершить работу над основным пакетом законодательных актов, включая Гражданский процессуальный кодекс, который Президент впервые подписал публично, а также Предпринимательский и Трудовой кодексы, регулирующие вопросы поддержки предпринимателей и трудовые отношения на основе международных стандартов.

– Хочу особо отметить профессионализм и высокую ответственность сенаторов при обсуждении законопроектов, направленных на выполнение важных задач, возложенных Главой государства. Вчера на расширенном заседании Правительства Глава государства выразил благодарность всем депутатам. В результате конструктивных дискуссий и проведенной специальной работы в стенах палаты депутатами были внесены конкретные поправки во многие важные законы, вытекающие из Плана нации, и тем самым повышено их качество, – отметил К. Токаев.

Большая часть законов, принятых в рамках реализации Плана нации, вводится в действие с 1 января 2016 года. В связи с этим руководитель верх­ней палаты Парламента призвал активно разъяснять обществу значение новых законов, направленных на успешную реализацию президентских реформ.

К. Токаев дал высокую оценку взаимодействию Сената и Мажилиса с Национальной комиссией по модернизации и выразил слова благодарности депутатам Парламента и Правительству за плодотворную совместную работу при принятии важных для страны законов.