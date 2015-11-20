​В кратчайшие сроки

Верхняя палата Парламента рассмотрела законопроект «О Высшем судебном совете РК» с сопутствующими поправками. Согласно проектам Высший судебный совет является автономным государственным учреждением, создаваемым в целях обеспечения конституционных полномочий Президента РК по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности. По итогам всестороннего обсуждения Сенат предложил внести в законопроект изменения, предусматривающие корректировку требований к стажу работы кандидатов в судьи. Документ в соответствии с регламентом с поправками сенаторов направлен в Мажилис.
Сенат принял Закон «О государственных закупках», направленный на создание правовой основы для эффективного функционирования системы государственных закупок с учетом правоприменительной практики и международного опыта. Положениями документа упрощаются процедуры проведения государственных закупок. Принятые нормы направлены на минимизацию коррупционных рисков и усиление ответственности участников госзакупок. В частности, предусматривается возможность применения института антидемпинговых мер. Уполномоченный орган наделяется правом включения поставщиков в реестр недобросовестных участников госзакупок в случае уклонения от заключения договора.
В двух чтениях рассмотрен и принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок». В соответствии с документом вносятся изменения и дополнения в Бюджетный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов. Принимаемые поправки направлены на активизацию процесса приватизации и передачу в конкурентную среду активов квазигосударственного сектора.
В ходе обсуждения сенатор Сергей Громов высказал сомнение в необходимости отмены действующей нормы Закона «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации», согласно которой доля участия иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц в уставном капитале авиакомпаний не должна превышать 49%. По мнению депутата, данные изменения могут повлечь негативные последствия как для экономики, так и состояния безопасности страны. В свою очередь министр финансов Бахыт Султанов заявил, что вносимые поправки не затрагивают статус национального перевозчика, речь идет лишь о возможности создания в стране авиакомпаний с участием иностранных инвесторов.
Завершая заседание, председатель Сената Парламента К. Токаев подвел итоги законотворческой работы по реализации Плана нации «100 конкретных шагов», объявленного Главой государства Нурсултаном Назарбаевым. Некоторые из них уже подписаны Главой государства, в том числе впервые публично подписан новый Гражданский процессуальный кодекс. При этом Президент особо подчеркнул значимость данного кодекса, который вносит коренные изменения в правовую сферу.
Также принят отвечающий требованиям времени новый Предпринимательский кодекс, направленный на поддержку предпринимательства, и Трудовой кодекс, регулирующий трудовые отношения на основе международных стандартов.
– Считаю, что и остальные принятые нами важные законы придадут новый импульс устойчивому социально-экономическому развитию страны и дальнейшему улучшению благосостояния народа, – сказал спикер.
– Считаю, что и остальные принятые нами важные законы придадут новый импульс устойчивому социально-экономическому развитию страны и дальнейшему улучшению благосостояния народа, – сказал спикер.
– Хочу особо отметить профессионализм и высокую ответственность сенаторов при обсуждении законопроектов, направленных на выполнение важных задач, возложенных Главой государства. Вчера на расширенном заседании Правительства Глава государства выразил благодарность всем депутатам. В результате конструктивных дискуссий и проведенной специальной работы в стенах палаты депутатами были внесены конкретные поправки во многие важные законы, вытекающие из Плана нации, и тем самым повышено их качество, – отметил К. Токаев.
Большая часть законов, принятых в рамках реализации Плана нации, вводится в действие с 1 января 2016 года. В связи с этим руководитель верхней палаты Парламента призвал активно разъяснять обществу значение новых законов, направленных на успешную реализацию президентских реформ.
К. Токаев дал высокую оценку взаимодействию Сената и Мажилиса с Национальной комиссией по модернизации и выразил слова благодарности депутатам Парламента и Правительству за плодотворную совместную работу при принятии важных для страны законов.
