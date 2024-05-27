В Кызылорде 150 семей празднуют новоселье

Сегодня с участием акима области Нурлыбека Налибаева 150 семьям были вручены ключи от квартир в двух многоэтажных домах в поселке Тасбогет

Фото: пресс служба акима Кызылординской области

Глава региона поздравил новоселов.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич на заседании Национального курултая в Атырау отметил, что «жилье – еще один важный показатель качества жизни населения». Президент подчеркнул, что особое внимание уделяет обеспечению населения жильем и государство оказывает содействие в реальных нуждах.

Благодаря такой поддержке темпы жилищного строительства в стране в последующие годы не были нарастающими. В прошлом году в регионе было построено 300 жилых домов на 4 108 квартир, передано около 2 400 квартир, более 11 тысяч жителей получили жилье.

Главная предпосылка комфортного проживания населения-обеспечение жильем, данная работа продолжается и в этом году. За счет бюджетных средств будет проведено строительство 67 жилых домов на 1 269 квартир на сумму 13,3 млрд тенге. Из них около 950 квартир будут построены в областном центре. С начала года новоселье отметили 462 семьи. Сегодня 150 семей получат новые квартиры. Это реальное выражение государственной поддержки в повышении социального благосостояния», - сказал глава региона.

На церемонии Индира Кенжетаева выразила радость от имени новоселов, а государственный и общественный деятель Нажмадин Мусабаев дал бата. Были награждены работники подрядных организаций, строивших жилье.

Напомним, строительство многоэтажных жилых домов началось в августе прошлого года, работы вели компании «Аман Курылыс», «Интегрострой», «АЭЅ and limited». Новые квартиры были переданы малообеспеченным семьям и сиротам.