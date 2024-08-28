В торжественном мероприятии в Центре искусств приняли участие депутат Мажилиса РК Мархабат Жайымбетов, вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, советник АО НК «КазМунайГаз» Гульшара Абдыкаликова, ветераны и сотрудники отрасли.

Глава региона поздравил нефтяников, освоивших» черное золото", превративших сокровищницу недр в достояние народа и пожелал добра.

"В Кызылординской области в последующие годы предпринимаются целевые инициативы и реализуются масштабные проекты. С начала года 296,1 млрд. долл. привлечены тенговые инвестиции. Из них 75,6% – частные инвестиции. К концу года у нас есть планы привлечь более половины триллиона инвестиций.

Нефтяные компании также оказывают поддержку в решении социальных проблем региона, реализации проектов. За последние 10 лет социально-экономическое развитие региона достигло 16 млрд. долл. 600 млн.тенге, - сказал он. В рамках социальной ответственности бизнеса 15 млрд. долл. 700 млн. тенге оказал финансовую спонсорство. Компания "Казгермунай" выделила 2 млрд. долл. 350 млн. за тенге строят Дворец школьников современного типа на 350 мест. Объект будет введен в эксплуатацию до нового учебного года. Стоимость музыкального колледжа, спонсируемого компанией "Саутс Ойл", составляет 4 млрд. 800 млн. начато строительство нового здания современного типа на 650 мест. Компания "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" ежегодно принимает активное участие в различных благотворительных акциях, привлекая более 150 млн. долл. - я не знаю, - сказал он. Компании «Тургай Петролеум» и «Казгермунай» во время паводка, который пережила наша страна, получили 70 млн. долл. оказывали гуманитарную помощь тенге и отправляли в западные регионы", - сказал Нурлыбек Машбекович.

В Послании народу глава государства Касым-Жомарт Кемелович поручил повысить инвестиционную привлекательность сферы освоения недр. На сегодняшний день актуален вопрос разведки новых перспективных участков. Ведутся работы по геологическому изучению на участках «Восточный» и «Западный» Аральского осадочного бассейна. На него из республиканского бюджета выделено 6 млрд. долл. 300 млн. тенге предусмотрены средства. В этом году по инициативе Национальной компании «КазМунайГаз» начато бурение скважины глубиной 5 500 метров на месторождении «Торгай-палеозой».

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек поздравили кызылординских нефтяников и пожелали успехов в работе. Кроме того, на мероприятии были награждены отличники отрасли.