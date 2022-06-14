В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли

Мост с недоделками

Мост этот расположен на новой окраи­не областного центра и уже эксплуатируется. Тем временем прокуратура области предупреждает: при строительстве объекта не выполнена часть работ, и как его при этом сдали в строй – еще предстоит разобраться. Как и в том, куда же делись миллионы.

– По данному факту прокуратурой области зарегистрировано досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, производство которого поручено Антикоррупционной службе Кызылординской области, – сообщил прессе начальник управления областной прокуратуры Айдос Абдибаев.

Можно ли эксплуатировать мост с недоделками, пока не сообщается.

Напомним, сдавали это крупное сооружение в канун 30-летия Независимости. В церемонии принимала участие на тот момент аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, которая отметила, что автомобильный мост через канал Ширкейли, соединяю­щий новый городской микрорайон с международной автодорогой Западная Европа – Западный Китай, несомненно, важный объект, который будет экономить время жителей области.

Стоимость проекта по строительству моста –599 млн тенге. Длина сооружения –81,8 м, здесь 4 полосы. Мост построен в рамках Государственной программы «Нұрлы жол». Строительные работы в течение двух лет вел генеральный подрядчик ТОО «Сервис НС».