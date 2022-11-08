​​​​​​​В Лиге чемпионов сыграет «Астана»

Лишь в последнем туре национального первенства среди команд Премьер-лиги определились чемпион и призеры страны.

Определенная интрига в главном турнире республики по футболу разрешилась лишь в воскресенье в параллельных поединках в Караганде и Актобе.

Столичная «Астана» только за несколько туров до окончания первенства смогла обойти долгое время лидировавший «Актобе», а для завое­вания звания чемпионов обязательно должна была победить на выезде «Шахтер», что она и сделала. Причем в Караганде команде из главного города страны пришлось нелегко.

Уже на 17-й минуте астанинцы могли выйти вперед, но хорватский легионер Марин Томасов не реализовал пенальти. Зато на 26-й минуте в ворота хозяев был назначен еще один пенальти, который точно испол­нил португалец Педро Эуженио. На 38-й минуте Педро ассистировал все тому же Марину, который на этот раз не промахнулся. Но и «Шахтер» не остался в долгу и отыграл один мяч усилиями грузинского полузащитника Темура Чогадзе перед самым перерывом.

Во втором тайме, на 62-й минуте, Томасов оформил дубль, однако карагандинцы вновь смогли сократить отставание, когда на 82-й минуте у них отличился российский нападаю­щий Евгений Кобзарь. Тем не менее хозяев на большее не хватило, а матч так и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей, что означало лишь одно: «Астана» автоматически стала чемпионом страны, причем уже семикратным.

В параллельном поединке «Актобе» верил, что шанс на чемпионство или хотя бы на «золотой матч» у них все еще есть, а потому на своем поле разгромил алматинский «Кайрат» со счетом 4:1. Гости первыми открыли счет на 33-й минуте усилиями бразильца Жоа Пауло, но дальше забивали лишь хозяева, у которых голами отметились Алибек Касым с пенальти на 41-й минуте, бразилец Роджерио Алвеш Дос Сантос (47-я и 49-я минуты), а также Арман Кенесов на 69-й. В итоге клуб с запада страны завоевал серебряные награды первенства.

В остальных поединках зафиксированы следующие результаты: пришедший к финишу на третьем месте костанайский «Тобол» в гостях обыграл уральский «Акжайык» – 3:1; «Аксу» из Палодарской области дома обыграл «Атырау» – 2:1; «Мактаарал» в Туркестане разошелся с миром с шымкентским «Ордабасы» – 0:0; «Тараз» на своем поле уступил «Турану» из Туркестана – 2:3; в Петропавловске «Кызыл-Жар» разгромил актауский «Каспий» – 4:1.

В следующем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА Казахстан представит «Астана», а в Лиге конференций сыграют «Актобе» и «Тобол», а также будущий обладатель Кубка Казахстана – «Ордабасы» или «Акжайык».