В Малайзии власти эвакуировали более 12 тыс. человек

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Причина – сильные наводнения

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Для пострадавших организовали более 100 временных эвакуационных центров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Более 12 тыс. человек были эвакуированы в пункты временного размещения из-за сильных наводнений в Малайзии.  

По информации агентства Bernama, количество эвакуированных жителей составляет 12 285.

Отмечается, что стихийное бедствие затронуло штаты Джохор, где были временно переселены 10 763 жителей, Сабах с 1 248 эвакуированными и Саравак (274 человека). Для пострадавших организовано более 100 временных эвакуационных центров.

В 2024 году размер ущерба от охвативших Малайзию наводнений составил 933,4 млн ринггитов ($215 млн), что сопоставимо с 0,05% ВВП страны. 

 

#наводнение #эвакуация #Малайзия

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