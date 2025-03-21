В Малайзии власти эвакуировали более 12 тыс. человек

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Для пострадавших организовали более 100 временных эвакуационных центров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Более 12 тыс. человек были эвакуированы в пункты временного размещения из-за сильных наводнений в Малайзии.

По информации агентства Bernama, количество эвакуированных жителей составляет 12 285.

Отмечается, что стихийное бедствие затронуло штаты Джохор, где были временно переселены 10 763 жителей, Сабах с 1 248 эвакуированными и Саравак (274 человека). Для пострадавших организовано более 100 временных эвакуационных центров.

В 2024 году размер ущерба от охвативших Малайзию наводнений составил 933,4 млн ринггитов ($215 млн), что сопоставимо с 0,05% ВВП страны.