Преподаватели и студенты Мангистауского туристического колледжа создали новый бренд – «Курт-шоколад». Свой продукт они представят на международной выставке CASPIAN, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

По информации пресс-службы колледжа, на выставке коллектив колледжа представит национальные казахские блюда в новом формате, продемонстрировав их сочетание с современными технологиями. По словам мастера производственного обучения Елданы Есен, объединение курта и шоколада – это гармония традиций и инноваций.

- Курт с шоколадом – инновационный продукт, приготовленный по специальной технологии с сохранением его природной формы. Процесс варки усиливает питательность курта, сохраняя кальций, белок и витамины. А благодаря технологически усовершенствованному сочетанию с шоколадом удалось достичь уникального вкусового баланса. В результате кисловатый вкус курта и нежная сладость шоколада гармонично дополняют друг друга, придавая традиционному продукту современное звучание. Это особый и полезный десерт, рожденный на стыке национальной кухни и кондитерского искусства, – отмечает Елдана Есен.

Кроме того, на международной выставке «Caspian» преподаватели туристического колледжа из Мангистау представят «Macarons» из тары и талкана. Это не классический французский десерт – в его приготовлении используются традиционные продукты Мангистау.

В состав начинки вошли курт и каймак из верблюжьего молока, а в основу – тары и талкан. Таким образом, в популярный во всем мире изысканный десерт гармонично вплетены элементы казахской кухни, придавая ему новый вкус.

- Главная особенность продукта – курт, приготовленный на основе шубата. Он придает десерту национальный колорит. Хрустящая оболочка, нежная текстура ганаша и слегка кисловатый вкус курта создают неповторимый гастрономический эффект. Такой эксперимент позволяет нам не только придумать новые блюда, но и показать богатство степной традиции и уникальную вкусовую культуру казахского народа, – подчеркнула эксперт проекта WorldSkills Казахстан по Мангистауской области, опытный преподаватель Альбина Ретбаева.

Отметим, что выставка CASPIAN является крупной культурной и экономической площадкой с участием зарубежных гостей.