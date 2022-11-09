В МИИР сделали заявление после задержания бывшего вице-министра

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сделало заявление в связи с задержанием бывшего вице-министра ведомства Тимура Токтабаева, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, Агентство Казахстана по противодействию коррупции 7 ноября этого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержало бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Т.С. Токтабаева. Арестовано дорогостоящее имущество экс-чиновника и его близких родственников (элитные частные дома, земельные участки, автомашины марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8).

Как подчеркнули в МИИР, задержанный Токтабаев не работает в министерстве с 2019 года.

«Указанное лицо в 2016-2019 годы работало в должности заместителя министра в Министерстве по инвестициям и развитию РК. Затем с 5 марта по 17 декабря 2019 года экс-чиновник занимал должность вице-министра в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. 17 декабря 2019 года, то есть 3 года назад, Т. Токтабаев уволился из МИИР РК по собственному желанию.

Вопросы касательно предоставления дополнительной информации о задержанном экс-чиновнике, а также проведения досудебного расследования в настоящий момент входит в компетенцию правоохранительных органов», – отметили в ведомстве.