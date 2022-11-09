Бывшего вице-министра индустрии подозревают в коррупции, у его семьи изъяты Maybach, Bentley и другие предметы роскоши

Бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. С санкции суда арестовано дорогостоящее имущество подозреваемого и его близких родственников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Как сообщили в ведомстве, досудебное расследование в отношении должностных лиц МИИР было начато по результатам совместной с Генеральной прокуратурой проверки законности передачи месторождений полезных ископаемых.

"Установлено, что должностные лица министерства, действуя в интересах отдельных субъектов предпринимательства, под предлогом разведки, без проведения аукциона незаконно передавали месторождения, по которым уже были установлены запасы твердых полезных ископаемых. Факт ранее проведенной разведки намеренно скрывался путем фальсификации документов.

В результате, аффилированные с должностными лицами предприниматели за минимальную стоимость подписного бонуса получали уже готовые к добыче месторождения, нарушая принципы состязательности, доступности и равноправия участников рынка", - рассказали борцы с коррупцией.

Следователи предполагают, что в связи с тем, что аукционы по реализации месторождений не проводились, государство недополучило десятки миллиардов тенге.

"7 ноября т.г. по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Токтабаев Т.С.

Следствием установлено и с санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Токтабаева Т.С. и его близких родственников (элитные частные дома, земельные участки, автомашины марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8)", - сообщила пресс-служба Антикора.

Расследование продолжается.