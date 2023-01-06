В Миннауки не исключают вероятность роста цен на обучение в казахстанских вузах

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Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев заявил о возможности роста цен на обучение в вузах страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Куаныш Ергалиев сообщил, что вузы имеют академическую и управленческую свободу, и что они вправе самостоятельно принимать те или иные решения касательно стоимости обучения.

В целом, по его словам, практика такая, что каждый год вузы пересматривают стоимость обучения на коммерческом отделении.

«Ежегодно мы просим университеты не повышать стоимость, но вместе с этим, в связи с изменением цен на рынке, инфляции, ежегодная практика заключается в том, что вузы корректируют стоимость обучения с цифрами инфляции», - сказал Куаныш Ергалиев.

Такую корректировку спикер назвал естественной.

«Она может варьироваться в зависимости от региона, от текущих расходов. Все связано с экономикой. Рост стоимости на уровне инфляции – это естественный процесс... В целом, конечно же, мы призываем вузы радикально не поднимать стоимость обучения, но ситуация экономическая разная. Все дорожает, и корректировки в пределах инфляции возможны… Другое дело, если цены радикально поднимают – например, было 300 тысяч тенге, подняли до миллиона, то это неприемлемо, конечно, и с такими вузами мы работаем индивидуально», - пояснил он.

Всего, по его данным, в Казахстане насчитывается 600 тысяч студентов, из них примерно 40 % обучаются на гранте и порядка 60% - на платной основе.