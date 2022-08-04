В Минобороны ответили на критику касательно оборонной промышленности Казахстана

Министерство обороны РК опубликовало официальный комментарий по поводу критики в адрес казахстанского вооружения и военной техники, передает Kazpravda.kz.

«На информационном ресурсе Оrda.kz опубликован материал «Если завтра война? Чем живёт оборонная промышленность Казахстана. Часть I». В нем редакция поднимает вопросы оборонной промышленности, звучат претензии ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» к оборонному ведомству, которое якобы отдает приоритет российским и турецким производителям в ущерб казахстанскому ОПК, что может повлечь его остановку.

Отмечаем, Министерство обороны, отвечающее за обороноспособность страны, имеет потребности в самых разных видах вооружения и военной техники (ВиВТ). При этом военное ведомство ставит предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса в качестве приоритетных», - говорится в информации.

Как отметили в министерстве, за годы независимости оборонная промышленность добилась определенных успехов в части производства и увеличения локализации востребованной в армии продукции – кораблестроения, производства и ремонта средств противовоздушной обороны, оптико-электронных систем, бронетанковой техники.

Потребности внутреннего рынка – незначительные, а в вооружении и военной технике, тем более. Поэтому производителю такой продукции необходимо диверсифицировать производство и ориентироваться на экспорт.

При приобретении военной техники и вооружения Минобороны ориентируется исключительно на их тактико-технические, эксплуатационные характеристики, а также соотношение показателя «цена – качество».

Ни министр обороны, ни какое-либо должностное лицо, только специально созданный коллегиальный орган, на основе оценок военных экспертов, ученых, боевого состава Вооруженных сил и характере возможных боевых действий определяют, какое вооружение и какую технику приобретать. Ни одна страна мира подробно не объясняет, почему приобретается то или иное вооружение, той или иной модели, типа и количества.

Министерство обороны поясняет следующее:

1. Один из учредителей «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» – Paramount Group Limited – южно-африканская корпорация, специализирующая на оборонной и аэрокосмической технике. Ее бронетехника стала прототипом казахстанской бронированной колесной машины. Изначально БКМ «Арлан» представлял собой копию южно-африканского бронетранспортера Marauder.

В 2011 году юаровская компания, являющаяся прародителем ТОО «КПИ», заключила сделку с Singapore Technologies Kinetics (STK) по поставке бронированного транспорта на сумму 90 млн евро. Однако, начиная с 2016 года, не осуществила поставки в полном объеме и в феврале 2018 года STK подала заявку на объявление банкротом PCS.

В 2018 году юаровская компания из-за финансовых трудностей и несвоевременного исполнения взятых на себя обязательств была объявлена банкротом и прекратила свое существование.

Кроме того, изначально бронированные автомобили с усиленной противоминной защитой (MRAP) «Марадер» и «Матадор» предназначались для обеспечения общественного порядка и безопасности (полицейские функции), проведения контртеррористических операций, пограничного патрулирования,

а также участия в миротворческих миссиях, но не для вооруженных сил.

Несмотря на широкую маркетинговую акцию, данные типы бронеавтомобилей на вооружении армии ЮАР не состоят, а произведённые 25 бронеавтомобилей были переданы подразделениям полиции ЮАР.

В настоящее время компанией «Paramount Group» в ЮАР производство бронеавтомобилей «Марадер» и «Матадор» прекращено.

Наряду с этим, Министерством оборонной промышленности Азербайджана ранее было закуплено 45 БКМ «Марадер» и «Матадор», еще 65 машин произведены на предприятии «Завод ЭВМ» в Азербайджане. Дальнейшее производство на его территории также прекращено.

В 2008 году Paramount Group и компания «KADDB» (Иордания) заключили соглашение о совместном производстве БКМ «Марадер». При этом, серийный выпуск на иорданском предприятии осуществлен не был.

В 2011 году оборонное ведомство Грузии отказалось от производства БКМ «Марадер» в пользу БКМ «Дидгори», разработанной на базе Ford Super Duty.

Таким образом, единственной компанией, производящей невостребованную продукцию остается ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг».

На реплику «Сегодня юаровцы полностью передали технологии и чертежи» отвечаем: модель снята с производства, завод обанкрочен, нигде в армиях мира данная БКМ не используется. Поэтому техническая документация была передана ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг». Затраты на документацию включены в стоимость продукции данного ТОО.

2. Заявление председателя наблюдательного совета ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» А. Барысова о том, что министром обороны была высказана фраза: «Вы, ребята, отдыхайте, мы у турок возьмем» не соответствует действительности и является бездоказательной.

Министерством обороны на постоянной основе осуществляется мониторинг рынка вооружения и военной техники. Порядок принятия образцов ВиВТ на вооружение чётко регламентирован Правилами принятия на вооружение, являющимися официальным нормативным актом. Что касается турецких машин, они также изучаются в соответствии с процедурой, определённой данным документом.

Вопрос закупки турецких БКМ будет рассмотрен только в случае принятия положительного решения внутриведомственным совещательным органом по итогам испытаний.

Министерство обороны не обладает информацией о том, какие страны рассматривают закуп продукции ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», имеются ли договора намерений с иностранными заказчиками.

Военное ведомство Казахстана в одностороннем порядке поддержало производство ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг».

С 2016 года приобретено 138 ед. БКМ «Арлан». В 2021 году проведено сервисное техническое обслуживание 60 ед. (поставленных в 2017-2018 годах). В 2022 году поступят еще 10 ед.

с боевым модулем и 20 БКМ «Арлан» - в 2023 году.

Поэтому информация о том, что заказано только 6 машин, является недостоверной.

Таким образом, по итогам 2023 года общее количество достигнет 168 ед.

Кроме того, совместно с ТОО «КПИ» прорабатываются вопросы по созданию в интересах Вооруженных сил машин управления огнём артиллерии и машин РХБ разведки. Также отмечаем, что приобретение ВиВТ в интересах армии, в т.ч. БКМ, осуществляется с учётом финансовых возможностей в соответствии с приоритетами.

Касательно утверждения о цене продукции ТОО «КПИ», которая в два раза дешевле зарубежных аналогов, приводим данные о стоимости.

Наименование БКМ Цена (в тенге) БКМ «Арлан» (Казахстан) 424 945 440 БКМ «Кобра 2» (Турция) 345 600 000 БКМ «Aravis» (Франция) 255 750 000 БКМ «Cougar H» (США) 218 550 000 БКМ «Тигр» (Россия) 192 000 000

То есть, это заявление также является недостоверным.

Производственные проблемы ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», связанные с экономическими просчетами, маркетинговыми ошибками и кредитами в банках второго уровня, не являются предметом обсуждения с оборонным ведомством.

Попытки манипулирования общественным мнением, ссылаясь на собственные финансовые проблемы, и оказания давления на Министерство обороны, являются бесполезными, и могут в самое ближайшее время иметь правовые последствия.

Уточняем, что в Вооруженных силах эксплуатируются 17 единиц БКМ «Кобра», приобретенных в 2011-2012 гг. у турецкой компании «Отокар». По техническим параметрам они соответствуют требованиям Вооруженных сил.

Сообщаем, что в 2011-2012 гг. нынешний министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков был командующим внутренними войсками МВД РК, и фраза о том, что он имел отношение к приобретению БКМ «Кобра», является ложной и вводит гражданское общество в заблуждение.

Информация о том, что «некая турецкая компания предлагает купить 90 машин «АРМА» и 30 машин «Кобра»» является фейком и преследует цель вызвать нездоровый ажиотаж в обществе, и оказать давление для получения дополнительного гособоронзаказа.

Еще раз напоминаем, что использование информационного шантажа с попыткой повлиять на решения оборонного ведомства может в ближайшее время перейти в правовую плоскость.

На реплику исполнительного директора Ассоциации предприятий ОПК: «Наши машины практически ничем не уступают, а в некоторых случаях даже показывают более лучшие результаты» представляем краткий сравнительный анализ БКМ «БАРЫС» и БКМ «АРМА» (Турция):

- БКМ «АРМА» состоит на вооружении в нескольких армиях мира (ОАЭ, Турция, Бахрейн, Руанда);

- БКМ «АРМА» производится серийно, в то время как БКМ «БАРЫС» является опытным образцом;

- турецкая машина имеет преимущества по массе (24 тонны против 28, что выявлено в ходе войсковых испытаний) и габаритам (меньшая высота по крыше башни);

- вместимость БКМ «АРМА» выше (12 против 11 у БКМ «БАРЫС»);

- двигатель БКМ «АРМА» более мощный (CATTERPILLAR, 600 л.с.), чем у БКМ «БАРЫС» (CUMMINS, 450 л.с.). Кроме того, представительства завода BORUSAN (дистрибьютор CATTERPILLAR) имеются во многих регионах Казахстана, что сокращает сроки ремонта и обслуживания двигателей;

- БКМ «АРМА» - плавающая машина, а БКМ «БАРЫС» - нет (значительное преимущество). БКМ «БАРЫС» изначально не проектировалась как плавающее средство, впоследствии её нельзя доработать и сделать плавающей. Вместе с тем, в Казахстане имеется значительное количество регионов с водными преградами;

- надежность двигателя, трансмиссии, подвески и основных узлов БКМ «АРМА» выше, чем у БКМ «БАРЫС».

Во время испытаний боевой модуль БКМ «БАРЫС» и колесная база не подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам, и требуют внесения конструктивных изменений.

БКМ «БАРЫС» не справляется с переходом траншеи из-за проблем с тяговым усилием двигателя.

Проведённая в 2021 году опытная войсковая эксплуатация обеих машин выявила в БКМ «БАРЫС» больше поломок по ходовой части, моторно-трансмиссионому отделению, системе охлаждения (при движении двигатель часто перегревался).

Из-за ошибок, допущенных при конструировании системы подвески БКМ «БАРЫС», передние колёса обрываются, тормозные суппорты нагреваются, что снижает эффективность тормозной системы.

За время проведения войсковых испытаний БКМ «АРМА» не имела существенных отказов, влияющих на ходовые возможности.

Боевой модуль «Ансар» на БКМ «БАРЫС» значительно отставал по точности и имел сбои как при стрельбе из пушки 2А72, так и в работе оптики и монитора.

По реплике о приоритетных условиях испытания для турецкой военной техники сообщаем, что будут проведены демонстрационные испытания возможностей БКМ «Кобра-2» в сертифицированном центре завода производителя в условиях отрицательных температур (ниже -30 градусов), в соответствии с Дорожной картой, утвержденной МИИР РК.

По информации ТОО «КПИ» относительно Азербайджана повторно сообщаем, что Министерством оборонной промышленности данного государства ранее было закуплено 45 БКМ «Марадер» и «Матадор», еще 65 машин произведены на отечественном предприятии «Завод ЭВМ». Дальнейшее оснащение этой техникой Вооруженных сил Азербайджана и ее производство полностью прекращено.

Относительно высказывания председателя наблюдательного совета ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» А. Барысова «Главное – это цена. Проблема заключается в том, что наша армия не отделена от финансов» сообщаем, что Бюджетным кодексом РК строго закреплена процедура формирования и исполнения бюджета государственных органов, чем руководствуется уполномоченный орган по ГОЗ в лице МИИР.

Задача Министерства обороны определить технические требования и потребное количество.

По реплике о лоббировании сообщаем, что глава оборонного ведомства как первый руководитель принимает активное участие в детальном изучении всех военно-технических проектов, диверсификации приобретаемой продукции, изучении их огневых возможностей, защищенности личного состава и других параметров.

В данный момент Министерство обороны осуществляет взаимодействие в части компетенции со значительным количеством зарубежных компаний.

Основным приоритетом для оборонного ведомства является повышение боеготовности и усиление огневой мощи, отвечающей современным требованиям.

В целом, напоминаем, что Министерство обороны всегда готово к сотрудничеству с ОПК на конструктивно выстроенной для нужд казахстанской армии основе, заключили в ведомстве.