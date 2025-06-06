Праздник Курбан айт – это не столько про жертвоприношение, сколько об очищении внутренней сущности человека и его духовном обновлении. Слово «курбан» означает «быть близким», «приближаться». Это праздник, демонстрирующий искреннее намерение и любовь к Аллаху.

В Священном Коране, в 37-м аяте суры «Хадж», сказано: «Не достигает Аллаха ни их мясо, ни их кровь. Но до Него доходит ваша богобоязненность».

Курбан айт не ограничивается только жертвоприношением. Это день, который сближает родственников. Те, кто был в ссоре, мирятся.

Курбан айт – это праздник, повышающий ценность семьи. Желательно дарить подарки нашим родителям и детям, уделять им особое внимание и всячески радовать их. В такие моменты подрастающее поколение будет ощущать ценность и благость Курбан айта, стремиться к добру и с нетерпением будет ждать этого праздника.

Наш предок Ходжа Ахмед Ясауи в одном из своих изречений говорил, что служение Всевышнему начинается со служения народу. Это означает, что довольство народа – в довольстве Творца. В связи с этим призываю всех предпринимателей не повышать цены на скот, а предлагать народу оптимальные цены.

Давайте в Курбан айт, когда изливается милость Аллаха, совершать добрые дела, пусть Всевышний примет наше жерт­воприношение и одарит нас благами обоих миров! Аминь!

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы