В МВД РК обсудили визит Президента РК в Таджикистан в 2015 году

Ксения Воронина
Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в РК Назирмадом Ализодой обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества и взаимодействия сторон, в том числе в рамках планируемого во второй половине текущего года визита Главы государства в Таджикистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Участниками встречи также были обсуждены вопросы, связанные с противодействием незаконной миграции.

Сообщается, что встреча прошла в дружественной и деловой обстановке, в атмосфере взаимопонимания и доверия.

