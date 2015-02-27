В МВД РК обсудили визит Президента РК в Таджикистан в 2015 году Политика 1446 Ксения Воронина

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в РК Назирмадом Ализодой обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества и взаимодействия сторон, в том числе в рамках планируемого во второй половине текущего года визита Главы государства в Таджикистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.



Участниками встречи также были обсуждены вопросы, связанные с противодействием незаконной миграции.



Сообщается, что встреча прошла в дружественной и деловой обстановке, в атмосфере взаимопонимания и доверия.

