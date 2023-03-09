В МВД высказались о возможности освобождения Масимова от ответственности из-за болезни

Как пояснил глава МВД, заболевшие заключенные направляются на лечение в больницу, и после выздоровления возвращаются в место отбывания наказания.

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Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах после заседания Сената ответил на вопрос о том, могут ли экс-главу КНБ Карима Масимова освободить от ответственности, если будет установлено, что у него тяжелое заболевание, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Если специалистами, экспертами и судом действительно будет признано, что состояние заключенного подпадает под признаки заболеваний, при которых человек подлежит освобождению, то он не освобождается, а направляется на лечение, то есть, освобождается из мест лишения свободы и направляется в больницу. Вылечившихся обратно возвращают в место отбывания наказания, и этот срок лечения будет учитываться», - сказал Марат Ахметжанов.

По его словам, данная норма распространяется на любого гражданина Казахстана, который находится в местах лишения свободы и тяжело болен.

«Эта норма и раньше действовала, мы не придумываем ничего нового, просто тогда она не использовалась при назначении наказания, а теперь будет учитываться и при назначении наказания», - пояснил глава МВД.