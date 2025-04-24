В соответствии с планом подготовки войск Национальной гвардии МВД Республики Казахстан на 2025 год, в учебной бригаде 6654 прошёл учебно-методический сбор по повышению квалификации среднего медицинского персонала войск правопорядка, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Стоит отметить, что ранее в Национальной гвардии МВД РК выступили с инициативой разработки и утверждения Протокола по тактической медицине, а также предложили развивать телемедицину.

В рамках учебного сбора особое внимание было уделено практическим занятиям по эпидемиологии, оказанию первой медицинской помощи, организации медицинского обеспечения и, особенно, тактической медицине. Это направление обучения стало ключевым в связи с созданием в 2025 году службы тактической медицины в системе Национальной гвардии.

Целью данной службы является обучение личного состава действиям по оказанию медицинской помощи в боевых условиях.

Практическая часть занятий по тактической медицине прошла на базе учебного центра воинской части 6654 с участием инструкторов подразделения специального назначения «Бүркіт». В условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие отрабатывали навыки оказания неотложной помощи, наложения кровоостанавливающих жгутов (турникетов), способы транспортировки и эвакуации раненых.

- Методичная подготовка по оказанию первой помощи в экстремальных условиях помогает формировать у личного состава психологическую устойчивость, умение сохранять самообладание и действовать эффективно под воздействием стресса и боевых факторов, что в конечном итоге способствует снижению боевых потерь, - отметил начальник Военно-медицинского управления Национальной гвардии Талгат Сыдырманов.

Помимо тактической подготовки, в рамках сбора прошли теоретические и практические занятия по медконтролю санитарного состояния объектов, порядку работы с медикаментами, организации медпомощи при боевом дежурстве, санитарной обработке, профилактике инфекций и пищевых отравлений, а также оказанию первой помощи при ранениях и кровотечениях.

Стоит отметить, что проведение подобных сборов играет важную роль в поддержании высокого уровня медицинской подготовки личного состава Национальной гвардии и является важным вкладом в обеспечение здоровья и боеготовности военнослужащих.