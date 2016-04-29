В Национальном медицинском холдинге состоялось торжественное мероприятие к 1 Мая

Фото пресс-службы АО "Национальный медицинский холдинг".
Филиал партии "Нұр Отан" при АО "Национальный медицинский холдинг" организовал торжественное мероприятие, посвященное Дню единства народа Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу медхолдинга.
Мероприятие направлено на сохранение и приумножение духовно-культурных ценностей казахстанского народа, укрепление патриотизма посредством формирования казахстанской идентичности, сохранения единства и общественно-политической стабильности, этноконфессионального согласия.
Присутствующих поздравил заместитель председателя правления корпоративного фонда "University Medical Center" АОО "Назарбаев университет" Серик Танирбергенов.
"В клиниках корпоративного фонда работают сотрудники разных национальностей, все они дружно и активно трудятся во благо процветания нашей республики. В этой связи День единства народа Казахстана имеет для организации большое значение", – сказал он.
Работники Республиканского диагностического центра, Национального центра детской реабилитации, Национального научного центра материнства и детства, состоящие в партии "Нур Отан" подготовили праздничный концерт для гостей.
Самым активным партийцам вручили благодарственные письма за активное участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, подписанные Председателем партии "Нұр Отан" Нурсултаном Назарбаевым.