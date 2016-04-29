В Национальном медицинском холдинге состоялось торжественное мероприятие к 1 Мая

Общество
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Азамат Сыздыкбаев
Фото пресс-службы АО "Национальный медицинский холдинг".
Филиал партии "Нұр Отан" при АО "Национальный медицинский холдинг" организовал торжественное мероприятие, посвященное Дню единства народа Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу медхолдинга.

Мероприятие направлено на сохранение и приумножение духовно-культурных ценностей казахстанского народа, укрепление патриотизма посредством формирования казахстанской идентичности, сохранения единства и общественно-политической стабильности, этноконфессионального согласия.

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Присутствующих поздравил заместитель председателя правления корпоративного фонда "University Medical Center" АОО "Назарбаев университет" Серик Танирбергенов. 

"В клиниках корпоративного фонда работают сотрудники разных национальностей, все они дружно и активно трудятся во благо процветания нашей республики. В этой связи День единства народа Казахстана имеет для организации большое значение", – сказал он.

Работники Республиканского диагностического центра, Национального центра детской реабилитации, Национального научного центра материнства и детства, состоящие в партии "Нур Отан" подготовили праздничный концерт для гостей.

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Самым активным партийцам вручили благодарственные письма за активное участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, подписанные Председателем партии "Нұр Отан" Нурсултаном Назарбаевым.

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