Президент РК напомнил о незыблемости территориальной целостности государств

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области заявил, что в непосредственной близости от нас идет масштабная война, и нам необходимо думать о безопасности Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Хотел бы вкратце остановиться на текущей международной ситуации. Как известно, ситуация в мире стала очень напряженной. В такой непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это отвечает нашим национальным интересам. Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа. Поэтому мы должны проявлять рассудительность и терпение, нельзя идти на поводу у провокаторов", – заявил Президент РК.

Токаев отметил, что сила нашего народа – в единстве, рассудительности и толерантности.

"Если мы не будем верны этим ценностям, нашей стране грозит большая опасность. Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Не случайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны Организации Объединенных Наций я вновь заявил об этом", – продолжил Президент РК.

Токаев подчеркнул, что в непосредственной близости от нас идет масштабная война.

"Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.