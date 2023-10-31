В нештатном режиме

В главном городе страны в ночь с воскресенья на понедельник произошла крупная авария, приведшая к отключению элект­ричества. Следом начались перебои в водоснабжении. Из одного домового чата в другой горожане пересылали сообщения о «световом шоу» в домах на правобережье, когда свет вначале мерцал, подобно новогодним гирляндам, а потом и вовсе гас.

Выкладывали видео с неработающими светофорами, темными кварталами и дорогами, забитыми машинами. Жаловались на перебои с Интернетом, сообщали о людях, застрявших в лифтах.

Некоторые особенно чувствительные восприняли случившее­ся как хоррор, другие же отнес­лись с юмором: комментируя сообщения в telegram-каналах и интернет-СМИ, они поздравляли друг друга с Хэллоуином. В отдельных домах жильцы перемигивались фонариками с соседями.

Не обошлось без фейков: в мессенджерах буквально с первых минут полной темноты стала распространяться фотография взрыва, якобы произошедшего где-то на электростанции в Астане. На видео, снятом неизвестным автором, врачи и санитары несли больного по лестнице... Многие горожане недоумевали: почему «112» не сообщала ничего о происшествии, хотя, конечно, могла бы.

Однако в этот раз, надо отдать должное, акиматы – района «Алматы» и столицы – и Министерство энергетики сработали слаженно, и информационный коллапс длился недолго. В начале одиннадцатого поступили первые официальные сообщения об аварийном отключении по городскому кольцу ВЛ-110 кВ: «Причину выясняем. Под ограничением подстанции Астана-РЭК... На ТЭЦ-2 «Астана-Энергия» вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации». Минэнерго призывало не верить слухам: то, что изображено на распространяемом фото, никак не связано с ситуацией в столице.

Аким столицы Женис Касымбек в «Фейсбуке» «вышел к народу» с сообщением о том, что все аварийные и коммунальные службы работают над устранением аварии. В шахматном порядке идет переподключение к электричеству жилых микрорайонов и улиц города. Градоначальник принес извинения за причиненные неудобства и попросил отнестись с пониманием к проводимым работам.

И надо сказать, под этим обращением горожане наряду с гневными оставили немало теплых комментариев.

Вчера в столице прошел брифинг, на котором первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов и председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Сунгат Есимханов проинформировали о факте случившейся нештатной ситуации.

Как напомнил замакима, отключение электроэнергии на десяти городских подстанциях 29 октября произошло в 21.57.

– Это привело к ограничению подачи энергии, в основном на правобережье. Далее в 23.00 были введены подстанции аэропорта, в 23.10 подано напряжение подстанции «Байтерек» и так далее до 2.00 все подстанции были введены в работу, – сообщил Нурлан Нуркенов.

Он подчеркнул, что никакого технологического нарушения в работе второй станции не было. ТЭЦ-2 продолжала и продолжает работу в штатном режиме.

– Аварийная ситуация произошла на подводящих сетях. Если сказать простыми словами – случился перебой кабеля и перегорание одного из шкафов. Эта нештатная ситуация была в течение полутора часов устранена, – пояснил спикер.

По его словам, на два часа ограничивались в подаче электроэнергии некоторые социальные объекты правобережной части города, были факты отключения электричества в лечебных учреждениях. Во всех медицинских объектах сработали дизель-генераторы, и подача энергии возобновилась от них.

– В момент аварийной ситуации дизель снабжает электричеством в первую очередь отделения реанимации и операционные блоки. Каждый дизель-генератор сработал, деятельность медучреждений под угрозу поставлена не была, – сообщил Нурлан Нуркенов.

Что касается перебоев с водоснабжением на правобережье, то при ограничении подачи электричества насосное оборудование насосно-фильтровальных станций (а расположены они в Алматинском районе столицы) тоже отключалось. Как доложил замакима, в течение ночи вопросы были отрегулированы, водоснабжение восстановлено.

Как уточнил Сунгат Есимханов, около 20% города было обесточено в этот период.

– Все необходимые меры были приняты... Станция ночью набрала нагрузку. Сейчас работает в штатном режиме, – проинформировал представитель Минэнерго.

– Я бы не сказал, что случившееся – следствие системных проблем. Вчерашняя нештатная ситуация, это, скорее всего, стечение несчастливых обстоятельств, когда произошел порыв. Это возможно. Это инженерная инфраструктура – где-то бывают пробои кабеля, где-то его изношенность, – считает Нурлан Нуркенов.

Отвечая на вопросы журналистов, он пояснил, что в преддверии отопительного сезона все технологическое оборудование, инженерная инфраструктура – водопроводная, энергетическая, тепловая – проходит ревизию и проверку. Каждый из объектов получает паспорта готовности, акты испытаний. Поэтому технологически оборудование все было готово, так что ситуация 29 октября – именно аварийный случай, форс-мажор.