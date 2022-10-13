"В новых регионах нет средств на строительство жилья и ремонт ТЭЦ" – сенатор Аргынбекова

Изношенная ТЭЦ и недостроенные жилые дома. О проблемах региона в своём депутатском запросе на имя премьер-министра страны рассказала сенатор Айнур Аргынбекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Основная проблема заключается в том, что собственных средств во вновь образованной области на ремонт социально значимых объектов попросту нет. А между тем, неудовлетворительное состояние местной ТЭЦ, по словам сенатора, во время отопительного сезона является угрожающим для здоровья и жизни жителей города Семей.

«По состоянию на 1 октября текущего года кредиторская задолженность ГКП «Теплокомунэнерго» составляет 2,9 млрд тенге, из них задолженность по заработной плате - 318 млн тенге. Все поступающие средства направляются на выплату заработной платы

работникам данного предприятия. Сохраняется высокий риск срыва отопительного сезона, что в условиях сурового климата региона может привести к ситуациям, угрожающим жизни и здоровью населения. В этой связи необходима поддержка путем выделения средств из резерва правительства в сумме 1,4 млрд тенге. Расчеты подтверждаются, финансовое обоснование есть», - сказала Айнур Аргынбекова.

Кроме того, сенатор напомнила главе Кабмина и о поручении президента завершить в регионе строительство реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями. На его возведение раннее уже выделялось 5,4 млрд тенге, но с тех пор из-за удорожания стройматериалов и оборудования проект пришлось корректировать.

«В соответствии с бюджетным законодательством расходы, связанные с удорожанием стоимости проекта, должны осуществляться за счет местного бюджета. Однако, учитывая недостаток собственных средств области Абай, прошу рассмотреть вопрос выделения средств за счет резерва правительства в сумме 1,9 млрд тенге», - отметила сенатор.

Подняла Айнур Аргынбекова и проблему с недостроенными многоквартирными домами. Таких в области 6 домов, а это жилье для 400 семей. Их строительство сейчас приостановлено также из-за удорожания. Цена вопроса – более 1,4 млрд тенге.

Обращение сенатора – выделить недостающие деньги из резерва правительства на завершение строительства и ремонт объектов жизнеобеспечения.