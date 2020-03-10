В Нур-Султан из Сеула прилетели 178 человек: больше половины отправят на карантин

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Нур-Султане приземлился самолет из Сеула со 178 пассажирами. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Сегодня в аэропорту столицы приземлился борт сообщением Сеул - Нур-Султан. Всего 178 человек, из них транзитников 85, а именно: Россия - 31, Узбекистан - 51 человек, Грузия - три пассажира. Казахстанцев 93, среди них двое детей. Все они подлежат 14-дневной госпитализации в многопрофильных медицинских центрах города", – сказал спикер.
Он отметил, что транзитные граждане не покидали аэропорт.
"Они в данный момент в накопителе, ждут своего рейса. Они не пересекают границу Казахстана и дальше отправятся к себе на родину", – добавил Ахметшарип.