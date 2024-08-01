В области Жетісу 132 км дорог до озера Балхаш построят к 2025 году

Автодороги
68

В соответствии с поручением главы государства, данных в ходе рабочей поездки в  область Жетісу, ведется строительство дороги общей протяженностью 132 километра до озера Балхаш – участки «Лепси – озеро Балхаш» (27 км) и «Молалы-Лепсы-Актогай» (105 км). Это - один из ключевых проектов развития инфраструктуры области

Фото: акимат области Жетісу

До конца текущего года будет уложен нижний слой асфальтового покрытия и открыт путь для движения транспорта. А укладку верхнего слоя асфальта и работы по благоустройству планируется полностью завершить в 2025 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области Жетісу.

В настоящее время завершена реконструкция и введено в эксплуатацию 27 км автомобильной дороги от села Лепсы до берега озера Балхаш. 

На 105 км участка «Молалы-Лепсы-Актогай» продолжаются строительные работы. 

Из них на 71 км уложены два слоя асфальта, на остальных 34 км строительные работы будут завершены до конца года, говорят специалисты. Таким образом, к концу этого года дорога на Балхаш с нижним покрытие будет открыта для автотранспортных средств. 

Работы по укладке верхнего слоя и благоустройству обочины дороги - проведение дорожных линий, установка дорожных знаков, металлических барьеров, зоны отдыха, санитарного поста - будет полностью завершено к летнему купальному сезону следующего года.

«Сейчас на строительстве дороги задействовано около 90 единиц спецтехники. На работах по асфальтовому покрытию работают 25 человек, укладке земляного полотна - 50 человек, подготовке асфальта, дробилке, обработке материалов, транспортировке - еще 50 человек, в общей сложности около 130 работников. Первоначальная ширина дороги от села Лепсы до побережья Балхаша составляла 6 метров, после модернизации она увеличена до 8 метров, ширина 105 километров увеличена с 7 до 9 метров. Кроме того, полностью заменены 67 штук водопропускных труб. Построено 2 моста. До реализации проекта поток дорожного транспорта, курсирующего по этой дороге, составлял 3 тыс. автомобилей в сутки, после реконструкции этот показатель увеличился до 6 тыс. Несомненно, данный проект придаст главный импульс развитию туристской зоны», — говорит заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдос Досжанов.

В связи с удорожанием стоимости строительства в ходе реализации проекта, в соответствии с поручением акима области Бейбита Исабаева, дополнительно из областного бюджета предусмотрено выделение 15,9 млрд. тенге. Из них 5,5, млрд. тенге выделено в текущем году, остальную сумму выделят  в 2025 году. Общая стоимость проекта составляет 30,4 млрд. тенге.

В целом в текущем году на развитие дорожной отрасли области выделено 37,9 млрд тенге. На эти средства реализовано 29 проектов по ремонту автомобильных дорог областного значения и внутренних улиц 54 населенных пунктов.

Кроме того, на территории области реализуются крупные проекты по реконструкции автодорог республиканского значения. Введена в эксплуатацию дорога республиканского значения Ушарал-Достык. На сегодняшний день ремонт автодороги Талдыкорган - Ушарал выполнен на 95%, полное завершение объекта запланировано на конец 2024 года. Также ведутся ремонтные работы на автотрассах Сарыозек-Коктал, Жаркент-Хоргос.

#Жетысу #строительство #дорога

Популярное

Все
Токаев произвел назначения в своей администрации
Кто поможет местному ученому?..
Две недели без газа и горячей воды
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
Этот ролик обжег сердца
Караганде подарили четырехэтажный торт
«Мертвые души» и незаконные надбавки
В Астане прошел республиканский этнографический фестиваль «Бозоқ аруының көрікті шашбауы»
Городская поликлиника возвращена государству
Роковое селфи
Обязаны ли посетители кафе доплачивать за обслуживание?
Не потеряли веру в будущее
АЭС: быть или не быть?
Жильцы ЖК добились демонтажа оборудования, незаконно установленного на крыше их девятиэтажки
Ненадежный подрядчик
Сергей Цырульников: «Мен қазақпын!» звучит гордо
Зарегистрируйся и получи киоск!
Старый новый дом и двор при нем
Проезд в автобусе для учащихся будет бесплатным
Доступное жилье – в центре внимания
В Таразе открылся филиал российского университета
Слово о романе «Бопай ханум»
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Байден намерен представить план реформы Верховного суда США
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом Парижа
Париж-2024: кто из казахстанцев сегодня выступит на Олимпиаде
Глава государства поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова
Всемирные игры кочевников: беркутчи проехались на общественном транспорте по Астане
В Астане проверили готовность отелей к приему участников Всемирных игр кочевников
Продажи риса в Казахстане выросли почти в полтора раза
Возвращенные средства должны работать на благо граждан
Спорт объединяет нацию
Подростков-закладчиков становится все больше
На строительных площадках не играют
Ограничен вывоз скота из Шымкента
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Камеры определения средней скорости авто установят на 5,4 т…
Участок проспекта Момышулы временно перекроют в Астане
Около 3 млрд тенге выделили на строительство путепровода в …
В Бишкеке хотят ввести ограничения на дорогах для борьбы с …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]