В области Жетісу 132 км дорог до озера Балхаш построят к 2025 году

В соответствии с поручением главы государства, данных в ходе рабочей поездки в область Жетісу, ведется строительство дороги общей протяженностью 132 километра до озера Балхаш – участки «Лепси – озеро Балхаш» (27 км) и «Молалы-Лепсы-Актогай» (105 км). Это - один из ключевых проектов развития инфраструктуры области

Фото: акимат области Жетісу

До конца текущего года будет уложен нижний слой асфальтового покрытия и открыт путь для движения транспорта. А укладку верхнего слоя асфальта и работы по благоустройству планируется полностью завершить в 2025 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области Жетісу.

В настоящее время завершена реконструкция и введено в эксплуатацию 27 км автомобильной дороги от села Лепсы до берега озера Балхаш.

На 105 км участка «Молалы-Лепсы-Актогай» продолжаются строительные работы.

Из них на 71 км уложены два слоя асфальта, на остальных 34 км строительные работы будут завершены до конца года, говорят специалисты. Таким образом, к концу этого года дорога на Балхаш с нижним покрытие будет открыта для автотранспортных средств.

Работы по укладке верхнего слоя и благоустройству обочины дороги - проведение дорожных линий, установка дорожных знаков, металлических барьеров, зоны отдыха, санитарного поста - будет полностью завершено к летнему купальному сезону следующего года.

«Сейчас на строительстве дороги задействовано около 90 единиц спецтехники. На работах по асфальтовому покрытию работают 25 человек, укладке земляного полотна - 50 человек, подготовке асфальта, дробилке, обработке материалов, транспортировке - еще 50 человек, в общей сложности около 130 работников. Первоначальная ширина дороги от села Лепсы до побережья Балхаша составляла 6 метров, после модернизации она увеличена до 8 метров, ширина 105 километров увеличена с 7 до 9 метров. Кроме того, полностью заменены 67 штук водопропускных труб. Построено 2 моста. До реализации проекта поток дорожного транспорта, курсирующего по этой дороге, составлял 3 тыс. автомобилей в сутки, после реконструкции этот показатель увеличился до 6 тыс. Несомненно, данный проект придаст главный импульс развитию туристской зоны», — говорит заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдос Досжанов.

В связи с удорожанием стоимости строительства в ходе реализации проекта, в соответствии с поручением акима области Бейбита Исабаева, дополнительно из областного бюджета предусмотрено выделение 15,9 млрд. тенге. Из них 5,5, млрд. тенге выделено в текущем году, остальную сумму выделят в 2025 году. Общая стоимость проекта составляет 30,4 млрд. тенге.

В целом в текущем году на развитие дорожной отрасли области выделено 37,9 млрд тенге. На эти средства реализовано 29 проектов по ремонту автомобильных дорог областного значения и внутренних улиц 54 населенных пунктов.

Кроме того, на территории области реализуются крупные проекты по реконструкции автодорог республиканского значения. Введена в эксплуатацию дорога республиканского значения Ушарал-Достык. На сегодняшний день ремонт автодороги Талдыкорган - Ушарал выполнен на 95%, полное завершение объекта запланировано на конец 2024 года. Также ведутся ремонтные работы на автотрассах Сарыозек-Коктал, Жаркент-Хоргос.