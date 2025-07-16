В очередь к водовозу

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Асет Калымов

Каждый год с началом жарких летних дней в домах многих сельчан Алматинской области наступает великая водопроводная сушь. Не стало исключением и нынешнее лето.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Недавно, в самый разгар сорокаградусной жары, несколько дней без воды оставались жильцы четырех многоквартирных ЖК села Бесагаш. Очередную водную блокаду терпели также жители поселков Жанатурмыс, Кыр­гауылды, Кемертоган и других.

«Су неге жоқ?» («Почему нет воды?») – самый часто задавае­мый вопрос в местных социаль­ных пабликах. Который год граждане возмущаются, что не могут ни помыться, ни постирать. И, не дожидаясь реакции властей, разбирают в ближайших магазинах запасы бутилированной воды, выстраиваются в огромную очередь к водовозу.

Любопытно, что все выше­указанные населенные пункты граничат с Алматы. Люди живут практически в черте мегаполиса, но при этом в течение многих лет испытывают не только нехватку питьевой воды, но и перебои с электроснабжением. Кроме того, здесь обострились проблемы разбитых дорог, роста стихийных свалок.

Регулярно освещая проблематику ЖКХ, прихожу к выводу, что с каждым годом вал коммунально-бытовых неурядиц сельчан и горожан региона нарастает словно снежный ком. Между тем местные власти привычно рапортуют: мол, уровень охвата населенных пунктов централизованным водоснабжением превышает 90%...

То есть, получается, проблема нехватки питьевой воды почти решена? А как же многочисленные жалобы местных жителей, вынуж­денных вставать по ночам, чтобы набрать в емкости воду, либо караулить прибытие машин-водовозов, которых катастрофи­чески не хватает в густонаселенных пригородных районах области?

Как тут не вспомнить поговорку – гладко только на бумаге? Дело в том, что средний показатель изношенности водопроводных сетей превышает 60%, во многих селах требуется их ремонт. Безнадежно устарел ряд систем водоснабжения, проложенных еще в советское время. Но вот в том же Жанатурмысе относительно недавно, в 2020 году, был построен новый водопровод. Однако радость сельчан была недолгой. Спустя месяц после ввода объекта в строй начались аварийные порывы труб, продолжающиеся и по сию пору.

Местные активисты неустанно требуют привлечь к ответственности должностных лиц, подписавших акт о вводе в эксплуатацию некачественно построенного объекта. По их мнению, необходимо подать в суд на подрядную организацию, проложившую трубы. Однако властями этого не сделано до сих пор. Теперь строится новый водозабор, бурится скважина, но работа подрядчика вновь подвергается острой критике сельчан за срыв графика строительно-монтажных работ.

В общем, традиционный летний безводный сезон продолжается, причем не только в селах, прилегающих к Алматы, но и на окраинах мегаполиса. Особенно остро стоит данная проблема в городском Наурызбайском райо­не. С пересохшими кранами уже несколько дней подряд сидят жители микрорайонов «Акжар», «Тас­тыбулак», «Каргалы», «Карагайлы» и других. В ответ на жалобы в соцсетях представители местных властей размещают контактные телефоны ГКП «Алматы су». Типа обращайтесь за помощью к ним.

Возмущенные горожане требуют наладить бесперебойную подачу воды в жилые массивы и намерены подать петицию об отставке район­ного акима Назиры Тогизбаевой, не справляющейся, по их мнению, с возложенными на нее задачами.

Помнится, пару лет назад, в августе 2023-го, в микрорайоне «Акжар» были введены в эксплуа­тацию новые водопровод и насос­ная станция. Специалисты райотдела ЖКХ заверяли, что чистой питье­вой водой теперь обеспечены свыше 22 тыс. местных жителей. Недолго булькала водичка…

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#село #вода #водоснабжение #Бесагаш

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