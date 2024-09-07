В основе должна находиться справедливость

Политика
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

В Институте Евразийской интеграции обсудили Послание Президента народу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основное внимание участники дискуссии – депутаты Мажилиса Парламента, руководители ведущих исследовательских центров, представители научно-экспертного сообщества, общественные деятели – уделили экономической составляющей этого программного документа, а также мерам по повышению эффективности разъяснительной работы и механизмам общественного контроля за исполнением поручений Главы государства.

– Мне доводилось слышать мнения, что, мол, нынешнее Послание не содержит деталей, которые могли бы удивить общественность, вызвать резонанс. Да, действительно, этот стратегический документ имеет доминирующий фокус на поступательную реализацию новой экономической политики, – отметил, открывая заседание экспертного совета, директор Института Евразийской интеграции Азамат Байгалиев. – Речь идет о повышении налогооблагаемой базы, привлечении прямых иностранных инвестиций, создании максимально комфортных условий для роста малого и среднего бизнеса. И да, все эти тезисы не являются неожиданностью. Глава государства с самого начала делал ставку на эти направления и продолжает планомерно реализовывать свое видение странового развития.

Поддержали его в этом мнении и другие участники дискуссии, отметив, что результатом проведения Конституционной реформы стал фокус на институциональные аспекты развития страны. А это социальная, инвес­тиционная и фискальная политика, дальнейшая инфраструктурная и промышленная модернизация, а также совершенствование государственного управления.

Как отметила председатель правления АО «Институт экономических исследований» Асель Сарсенбаева, государственным органам и структурам гражданского общества делегируется все больше инициативы и ответственности.

– Принят Национальный план развития страны до 2029 года, сформирована карта ключевых национальных индикаторов, включающая 39 показателей социально-экономического развития страны, декомпозиция которых в соответствии с Системой государственного планирования будет проводиться в разрезе отраслей и регионов, – сказала эксперт, обратив внимание на то, что отсутствие в Послании каких-то «сюрпризов» экспертов как раз только радует.

По мнению заместителя директора Института прикладных этнополитичес­ких исследований Айгуль Садвакасовой, во главу угла при реализации стратегических экономических задач должны ставиться принципы справедливости. А значит, дифференцированность фис­кальной политики должна подтверждаться прозрачностью расходования социальных отчислений, к примеру, в системе ОСМС.

– Я прихожу к выводу, что за счет моих взносов участковая поликлиника обслуживает других людей, и в этом есть элемент социальной несправедливости, когда гражданин, ответственно платящий налоги, получает демотивацию в честном труде, понимая, что, скорее всего, он оплачивает расходы тех, кто никак не учтен в экономической системе страны, а это, нужно отметить, около 30% казахстанцев трудоспособного возраста, которых мы называем самозанятыми, – высказала мнение эксперт.

Говорили участники экспертного совета и о важности обеспечения экономики квалифицированными кадрами, для чего необходимо с практической стороны подойти к повышению прес­тижа рабочих профессий. Затронули также перспективы выборности акимов с учетом регионального развития.

#президент #послание #дискуссия

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